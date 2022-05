Anticipazioni The Band stasera su Rai1: classifica e scaletta della quarta puntata

Quarto venerdì in compagnia di The Band, il talent show che si concentra interamente sui gruppi musicali emergenti del panorama italiano. Stasera 13 maggio, alle 21,20 su Rai1, Carlo Conti condurrà dal teatro Verdi di Montecatini Terme l’ultimo appuntamento prima della finale di venerdì 20 maggio. Al suo fianco ancora una volta la giuria con Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. Ospiti anche stasera i Boiler, duo comico che intratterrà platea e telespettatori nelle vesti di improbabili giornalisti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Band, accoppiamenti e giuria della quarta puntata stasera 13 maggio 2022 su Rai1

Nuovi e pesantissimi punti in palio per le otto formazioni in gara a The Band. Stasera infatti sarà l’ultima occasione per chi è indietro in classifica di guadagnare qualche posizione. Chi comanda, però, non starà sicuramente a guardare, sperando di raggiungere la finale con il miglior piazzamento possibile. Venerdì prossimo infatti ci sarà in palio il titolo di “Band dell’anno”, formale riconoscimento per un talent show che non conferisce alcun premio in denaro al vincitore. Gli otto gruppi porteranno sul palco dei Montecatini un brano personale o una cover di artisti famosi, sperando di fare colpo sui tre giudici. Al tavolo di The Band ci saranno ancora una volta Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini, che nelle tre puntate precedenti ha subito messo in campo rigidità e dure critiche.

Ogni band partecipante, sperando di divertire e soprattutto divertirsi, potrà fare leva sui consigli del proprio coach, un esponente di spicco della musica italiana. Gli accoppiamenti di The Band vedono Giusy Ferreri insieme alle Cherry Bombs e Irene Grandi con gli N’Ice Cream. Dolcenera accompagna gli Anxia Lytics, mentre Federico Zampaglione dei Tiromancino guida la JF Band. I Mons possono contare sul supporto di Marco Masini, mentre il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina segue le Living Dolls. Infine Rocco Tanica, tastierista di Elio e le storie tese, può offrire utili dritte agli Achtung Babies, mentre Enrico Nigiotti è mentore di Isoladellerose.

La classifica provvisoria al termine della terza puntata

La puntata scorsa di The Band ha visto il trionfo degli Isoladellerose, che hanno presentato una loro personale versione di Credimi ancora di Marco Mengoni. Medaglia d’argento per gli Achtung Babies e la loro cover di Ordinary World dei Duran Duran, seguiti dalla JF Band che ha convinto con Un’estate fa di Franco Califano. Grazie al suo trionfo, il gruppo che ha come coach Nigiotti ha conquistato anche il primo posto in classifica con 136 punti. Staccati di soli 4 punti gli Anxia Lytics con 132 punti, mentre a 126 ci sono le Cherry Bombs. Ai piedi del podio con 122 punti gli Achtung Babies che, con il secondo posto di venerdì scorso, hanno scavalcato i Mons fermi a 118. Sesto piazzamento per la JF Band con 115 punti, alle cui spalle ci sono Living Dolls con 111 e N’Ice Creams con 104 punti.