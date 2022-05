Anticipazioni The Band stasera su Rai1: classifica e cantanti della terza puntata

Terzo appuntamento con The Band, il talent show per i giovani gruppi musicali italiani. Stasera 6 maggio, alle 21,25 su Rai1, Carlo Conti condurrà una puntata che porterà la sfida sempre più nel vivo con duelli a colpi di testi e ritmo ancor più accesi. Le otto formazioni si contenderanno il titolo di “Band dell’anno”, riconoscimento simbolico per un talent che infatti non prevede alcun premio in denaro. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Band, giuria e cantanti della terza puntata stasera 6 maggio 2022 su Rai1

La conduzione di The Band sarà anche questa sera nelle mani di Carlo Conti, al cui fianco torneranno i tre membri della giuria, pronti a bacchettare o elogiare i concorrenti. Al tavolo siederanno ancora una volta Gianna Nannini, rivelatasi la più dura del team, e gli attori Asia Argento e Carlo Verdone. I tre valuteranno le performance sul palco del Teatro Verdi di Montecatini delle otto band in gara fra possibili miglioramenti e progressi. I gruppi infatti, già dalla conclusione del primo appuntamento, possono fare leva sui consigli di otto stelle della musica italiana che ricoprono il doppio ruolo di coach e giudice. Ciascun artista, oltre a dare preziose informazioni ai suoi pupilli, è chiamato a giudicare le altre sette performance al fianco dei giudici ufficiali, conferendo un voto centrale per la classifica finale.

Dopo le assegnazioni nel primo appuntamento, gli accoppiamenti di The Band vedono Giusy Ferreri insieme alle Cherry Bombs, mentre Irene Grandi è con gli N’Ice Cream. Dolcenera accompagna gli Anxia Lytics, mentre Federico Zampaglione dei Tiromancino guida la JF Band. I Mons possono contare sul supporto di Marco Masini, mentre il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina segue le Living Dolls. Infine Rocco Tanica, tastierista di Elio e le storie tese, può offrire utili dritte agli Achtung Babies, mentre Enrico Nigiotti è mentore di Isoladellerose.

La classifica provvisoria dopo la seconda puntata

La seconda puntata di The Band, in onda la settimana scorsa, aveva visto un duplice trionfo. Sul gradino più alto del podio, a pari merito, erano saliti i Mons per la loro versione di Up Patriots to Arms di Subsonica e Franco Battiato e le Cherry Bombs per la cover Rumore di Raffaella Carrà. In testa alla classifica provvisoria ci sono però ancora gli Anxia Lytics, vincitori della prima puntata, con 82 punti. Alle loro spalle proprio le Cherry Bombs con 79 punti, che hanno staccato di cinque lunghezze Mons e Isoladellerose, fermi a 74. Seguono gli Achtung Babies con 69 punti, la JF Band con 63 e le Living Dolls con 62. Chiudono gli N’Ice Creams con 55 punti.