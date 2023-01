The Andre, chi è il cantautore con la voce che ricorda Faber

«Per natura sono abbastanza pessimista. Ma senz’altro esprimo il sentire comune della mia generazione, che vede di fronte a sé un futuro incerto. E cupo». Così si raccontava in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano nel 2021 l’artista The Andre, nome al secolo Alberto Ghezzi. Il giovane non ha nessuna parentela nemmeno con lei, ma la sua voce ricorda tantissimo quella del cantautore genovese.

The Andre, chi è e dove seguirlo

Bergamasco, il giovane ha iniziato la sua avventura su YouTube, usando la sua voce così particolare per ricalcare alcuni brani della scena trap. Poi, nel 2018 ha conosciuto Dori Ghezzi. Classe ’92, è laureato in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano. Il suo ultimo album si chiama Imbroglione. Su Instagram ha oltre 9 mila followers, mentre su YouTube lo si può trovare con il soprannome Gab Loter, che è l’anagramma del suo nome.

«Sì, e l’idea è quella di continuare, ammesso che il pubblico mi apprezzi. Quelle quattro canzoni sono state scelte da un gruppo di una quarantina di brani. Non tutti sono buoni, me ne rendo conto. Ma l’obiettivo è quello di uscire con un album» raccontava nell’intervista e oggi almeno questo sogni si è realizzato.

La voce che ricorda Fabrizio De André

«Baldassare Castiglione, ne Il Cortegiano, nel Cinquecento, diceva che i vecchi si lamentano sempre perché i giovani non hanno voglia di fare niente, che ascoltano musica del cavolo. E aggiungeva – sto parafrasando – che il problema dei vecchi è che, osservando i giovani, ricordano quando loro erano giovani e così danno al passato luci e colori differenti. Insomma, questa cosa che prima era tutto bello e ora fa tutto schifo è un cliché. Musica compresa. Però, certo, se penso all’attualità politica, mi viene da dire che ci sono un mucchio di cose che mi fanno ribrezzo. E che ora come ora non vedo alternative all’astensionismo» aveva concluso l’intervista.

Il cantautore ricorda la voce di Faber prima dell’impostazione secondo Dori Ghezzi.