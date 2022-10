Thailandia, strage in un asilo nido: uccisi anche 25 bambini

Tragedia indove un uomo ha fatto una strage in un asilo uccidendo oltre 30 persone,L’aggressore era un ex poliziotto che era stato licenziato di recente: ecco cosa ne è stato di lui.

Thailandia, strage in un asilo nido: 25 bambini uccisi

In Thailandia un uomo ha fatto una strage in un asilo nido, con un bilancio drammatico. In totale 35 morti, tra cui 25 bambini, e una decina di feriti. La polizia, che ha ricostruito gli eventi, ha riferito che l’aggressore ha fatto irruzione nella scuola armato di pistola, fucile e coltello. Non trovando tra i banchi suo figlio, ha aperto il fuoco contro oltre 30 persone, di cui la maggior parte erano bimbi tra i due e i tre anni d’età. Il terribile evento è accaduto nella provincia nord-orientale di Nong Bua Las Phu, per mano di un ex poliziotto di 34 anni: Panya Kamram. L’uomo era stato licenziato di recente e dopo l’attacco nell’asilo nido è fuggito su un auto, investendo diversi pedoni. Tornato a casa, ha ucciso moglie e figlio e si è tolto la vita.

Chi era il killer?

Panya Khamrab era un caporale. Era stato licenziato a giugno, dopo essere stato arrestato per possesso di stupefacenti. La polizia dopo la mattanza aveva immediatamente emesso un mandato di perquisizione e cattura per il principale sospettato, un ex agente di polizia di 34 anni, che si pensava fosse in fuga ed armato di un fucile, una pistola e un coltello. Si è poi appreso invece l’uomo si era tolto la vita dopo aver ucciso anche la sua famiglia.