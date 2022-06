Thailandia, i polli allevati con la cannabis sono più sani e buoni

I polli beneficiano della cannabis. In Thailandia, Paese che di recente ne ha legalizzato la coltivazione a uso terapeutico, un nuovo studio ha certificato gli effetti della pianta sui pennuti da allevamento. Gli scienziati hanno scoperto, su un totale di 1000 esemplari, grandi benefici in termini di salute, fattore che potrebbe ridurre i costi per i medicinali sulle spalle degli allevatori. Sono stati riscontrati anche miglioramenti della qualità della carne che risulta più tenera e con una maggiore concentrazione di proteine.

I polli che hanno mangiato foglie di cannabis hanno una salute migliore

Ideatore del progetto è stato Ong-ard Panyachatiraksa, proprietario di una piccola fattoria nel nord della Thailandia. L’uomo, autorizzato a coltivare la cannabis per scopo medicinale, si è d’un tratto ritrovato con un surplus di piantine che rischiavano di rimanere inutilizzate. Ha quindi pensato di metterne una piccola quantità nel mangime per i polli. L’idea ha attirato l’attenzione degli esperti, tra cui gli accademici dell’Università di Chiang Mai, che hanno deciso di studiare gli effetti su 1000 esemplari. I risultati, sin da subito promettenti, hanno mostrato una maggiore resistenza dei pennuti alla bronchite aviaria che gli allevatori curano con antibiotici molto costosi. Le sorprese non finiscono qui, perché anche la la qualità della carne è migliorata sensibilmente, mostrando una maggiore tenerezza e buona concentrazione di grasso e proteine.

«Gli animali non hanno corso alcun pericolo», ha assicurato al Guardian Chompunut Lumsangkul, ricercatore del dipartimento di Scienze animali e acquatiche all’Università e autore dello studio. «Non li abbiamo fatti sballare». I polli hanno ingerito foglie di cannabis in acqua bollita oppure in piccole parti nel mangime. Il livello di THC, sostanza psicoattiva della pianta, e di CBD, sono stati mantenuta su livelli bassi, tra lo 0,2 e lo 0,4 per cento. «L’obiettivo è stato quello di migliorare la salute senza controindicazioni». Inoltre non rimane traccia di cannabis nella carne e nelle uova. Al momento non è ancora chiaro il motivo di un simile miglioramento, ma ulteriori studi raccoglieranno dati più dettagliati.

La saggezza della cucina locale e le nuove leggi della Thailandia

Come ricorda il Guardian, la cannabis fa parte della tradizione culinaria della Thailandia già da generazioni. «Si usa come additivo alimentare, soprattutto per le tagliatelle con pollo», ha spiegato il professor Chompunut. «La gente la utilizza anche per insaporire le zuppe». Intanto il Paese proprio di recente ne ha legalizzato la coltivazione, rimuovendola dalla lista dei narcotici, a patto che contenga meno dello 0,2 per cento di THC. Le famiglie possono ora produrre fino a sei piante per uso medicinale. Stesso discorso per le aziende che, con apposito permesso, possono produrre e rivendere la marijuana esclusivamente per scopi curativi.

Nell’ambito dell’allevamento dei polli, i costi spaventano ancora la maggior parte degli allevatori. Il prezzo della cannabis è infatti ancora troppo alto affinché la si possa inglobare nel mangime per i pennuti, ma le nuove leggi potrebbero invertire la tendenza. «Con il passare del tempo potremo crescere sempre di più», ha detto Ong-ard. Attualmente, un chilogrammo di pollo costa in Thailandia appena 60 baht (circa 1,6 euro), ma un esemplare allevato con foglie di cannabis potrebbe arrivare a costare anche il doppio.