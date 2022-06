Thailandia, il governo ha legalizzato la marijuana ma solo a uso terapeutico

È ufficiale: con l’entrata in vigore della nuova legge a partire da giovedì 9 giugno, la Thailandia è diventata il primo Paese del Sud est asiatico a legalizzare la coltivazione privata della marijuana, rimuovendola dalla lista ministeriale dei narcotici vietati. Un’operazione che, seppur con le dovute limitazioni, rende esecutiva quella che, il 25 gennaio scorso, l’Assemblea Nazionale ha presentato come una sorta di depenalizzazione.

Cosa prevede la nuova legge sulla cannabis in Thailandia

A rendere nota la misura è stata la stampa locale, che si è occupata di illustrarne i termini nel dettaglio. Grazie a questa norma e una volta completato un processo di registrazione monitorato dalle autorità competenti, le famiglie thailandesi potranno coltivare fino a sei piante di cannabis per uso medicinale. Un discorso valido anche per le aziende: una volta ottenuto l’apposito permesso, gli imprenditori saranno liberi di organizzare le piantagioni e, in un secondo momento, venderne il raccolto solo ed esclusivamente a scopi curativi.

Ma non finisce qui: la direttiva, infatti, introduce anche nuove regole per strutture sanitarie e ristorazione. Nel primo caso, le cliniche potranno proporla più liberamente come parte di terapie strutturate. Nel secondo, invece, fast food, ristoranti e tavole calde potranno inserire bevande e piatti a base di canapa all’interno dei loro menu, vendibili (come nel caso dei dispositivi medici) solo se contenenti una dose di THC, il tetraidrocannabinolo, responsabile dello sviluppo degli effetti allucinogeni, minore dello 0,2 per cento. Rimane, invece, assolutamente vietato l’utilizzo a scopi ricreativi. Le forze dell’ordine hanno invitato nuovamente la cittadinanza a non trasgredire il divieto, per evitare di dover pagare multe salate da 25 mila baht (più o meno 677 euro) o, nel peggiore dei casi, rischiare l’arresto.

Tra scarcerazioni e piantine gratis

Come riportato dal Guardian, in virtù di queste nuove disposizioni, il governo ha ordinato il rilascio di oltre 4 mila persone, attualmente in carcere per reati legati allo stupefacente e, nella speranza che il commercio locale possa rimpolpare i fatturati del settore agricolo e turistico, ha avviato la distribuzione di un milione di piantine, incoraggiando i cittadini ad aderire all’iniziativa. «È un’opportunità da non sottovalutare», ha spiegato in un post sui social Anutin Charnvirakul, vicepremier e ministro della Salute, «tanto i nuclei familiari quanto lo Stato possono beneficiare dei guadagni che deriverebbero dalla gestione controllata di questo business».

Ovviamente non sono mancate le critiche: i detrattori, infatti, sono convinti che il governo, oltre a voler ottenere un vantaggio sui competitor per quanto riguarda la vendita di trattamenti a base di derivati della cannabis, come il cannabidiolo (CBD), punti a ridurre l’affollamento delle carceri. Con questa misura, in teoria, la polizia non può più disporre l’arresto per possesso di erba e risulta complicato anche verificare, di volta in volta, la quantità esatta di THC contenuta negli articoli messi in vendita dagli esercizi commerciali. Di conseguenza, pur imponendo dei margini di azione, il confine tra il consumo terapeutico e quello ricreativo, nella pratica, rischia di non essere poi così chiaro.

Verso nuove misure

Sin da quando, nel lontano 2018, ha legalizzato l’uso di marijuana a fini medici, la Thailandia ha sempre avuto un rapporto particolare con l’erba, che figura anche tra le componenti principali di molti dei preparati officinali della tradizione, tramandati da secoli di generazione in generazione. Proprio in virtù di questo, il lavoro del parlamento sulla legislazione che ne regola l’utilizzo e lo smercio continua a essere un work in progress e chi si batte per la legalizzazione spera che, negli anni a venire, si proceda con un alleggerimento dei veti graduale ma sempre più capillare.