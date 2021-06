L’elefante suona sempre due volte

Aveva fame, l’elefante Boonchuay, e per questo ha sfondato il muro di una casa alla ricerca di cibo. Non ne ha trovato molto, nonostante si fosse ritrovato in cucina, ma la sua comparsa ha comunque regalato uno scatto bizzarro e di certo non ordinario. A fotografarlo è stato Ratchadawan Puengprasoppon, proprietario di quella casa: nella notte tra venerdì e sabato, sentendo dei rumori fortissimi provenienti dalla stanza, si è svegliato e ha raggiunto la cucina, e al posto del muro ha trovato la testa e la proboscide di un elefante.

Ma la storia, riportata dal Guardian, non finisce qui: sembra infatti che Boonchuay, esemplare del parco nazionale di Kaeng Krachan in Thailandia, visiti spesso il villaggio di Chalermkiatpattana, dove è avvenuto il fatto. «Vengono a trovarci abbastanza spesso, di solito quando c’è il mercato locale perché sentono l’odore del cibo», dicono fonti del parco.

Ospite abituale

In questo raid l’elefante non ha trovato molto: mentre il proprietario di casa, indeciso sul da farsi, scattava le foto, l’animale ha masticato solo un sacchetto di plastica, dopo aver fatto cadere posate, piatti e bicchieri. E, per quanto lo scatto sia insolito, non è la prima volta che Boonchuay fa visita in quell’abitazione: i media thailandesi dicono che in una delle “trasferte” al di fuori del parco aveva già causato danni, per più di 1000 euro, proprio lì. Evidentemente si era trovato bene.

In quella zona della Thailandia è facile trovarsi di fronte a elefanti anche al di fuori del loro habitat naturale. Spesso, infatti, entrano nei campi alla ricerca di cibo e distruggono – involontariamente – il raccolto. È un problema per gli agricoltori, che vorrebbero trovare una soluzione senza però far del male agli animali.