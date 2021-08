Bandire le creme solari con filtri chimici per salvaguardare i coralli delle riserve marine protette. La Thailandia non usa mezze misure e, mercoledì 4 agosto, ha deciso di estendere il divieto di balneazione a chiunque utilizzi lozioni solari con sostanze altamente contaminanti come l’oxybenzone, l’octinoxato, il 4-metilbenzilidene canfora e il butilparabene.

Un provvedimento necessario per salvare i coralli

A spingere il dipartimento per la Conservazione della Biodiversità ad adottare misure così rigide sono stati i risultati di una serie di esperimenti che hanno dimostrato, nero su bianco, come i solari abbiano effetti distruttivi sui meccanismi di crescita e riproduzione delle larve del corallo e siano i principali responsabili del processo di sbiancamento della barriera. Come spiega la Bbc non è ancora noto come le autorità intendano organizzare i controlli. Le multe, tuttavia, sarebbero parecchio salate: chi verrà colto in flagrante potrebbe arrivare a pagare fino a 100 mila baht (oltre 2500 euro). L’obiettivo è evitare di rivivere il tragico epilogo a cui è stata condannata Maya Bay, sull’isola di Phi Phi Leh, diventata famosa per la sua comparsa nel film The Beach con Leonardo DiCaprio e Tilda Swinton: nel 2018, dopo aver perso più di metà dei suoi coralli, è stata definitivamente chiusa al pubblico.

I precedenti di Palau e delle Hawaii

Quello della Thailandia non è stato l’unico governo costretto ad adottare un provvedimento del genere per limitare l’impatto del turismo sull’ambiente. Nel 2018, la Repubblica di Palau è stato il primo Paese a proibire l’utilizzo di cosmetici protettivi contenenti ingredienti altamente chimici e dannosi per le specie marine che popolano l’Oceano Pacifico. E, dopo qualche mese, anche le Hawaii hanno seguito le sue orme, incoraggiando le aziende a lanciare sul mercato prodotti naturali e arricchiti da componenti minerali.