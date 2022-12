TgR, meteorologo non sa di essere in onda e racconta la sua vita privata

Nella trasmissione Buongiorno Italia stamattina sono successi episodi da «Paperissima». La trasmissione del TGR Molise è diventata in poco tempo virale sui social. Infatti, il meteorologo Luca Ciceroni non sapeva di essere in onda e ha raccontato alcuni messaggi privati in diretta televisiva, suscitando l’ilarità degli spettatori.

Le gaffe al TgR del meteorologo

Gaffe al programma Buongiorno Italia, la trasmissione del TGR Molise. Erano le 7:22 quando il giornalista e conduttore Filippo Bernardi si è collegato con Luca Ciceroni, meteo reporter Rai. Durante il collegamento in onda, Ciceroni non sapeva di essere in onda né tantomeno di essere ascoltato, infatti i telespettatori hanno seguito il racconto personale raccontato a qualcuno presente nel dietro le quinte.

Il conduttore ha chiuso il collegamento cercando poi di andare avanti e sperando che qualcuno avvisasse il collega. Queste gaffe hanno reso la puntata di Buongiorno Italia del TGR Molise virale, centinaia di persone hanno condiviso l’episodio sui social network. Il meteorologo raccontava un aneddoto personale a qualcuno dietro le quinte: «Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio ma io l’ho letto solo domenica da martedì sera, non da mercoledì, e diceva ‘Luca ma Alex è impazzita, mi mette musica inglese’», le sue parole.

Le gaffe anche del conduttore in visibile difficoltà

È stato il conduttore e giornalista a chiudere il collegamento, visibilmente perplesso e divertito di questo episodio, infatti ha specificato: «Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva». Mentre lo studio tentava di recuperare il collegamento, lui stesso ha deciso di continuare a leggere le principali notizie del giorno, ma l’emozione e la fretta insieme all’episodio simpatico potrebbero averlo tradito.

Infatti ha sbagliato a leggere ed invece di Pippi Calzelunghe, ha letto: «Pippa Calzelunghe». Poi il tentativo successivo di collegarsi con il meteorologo del TgR ha funzionato. Quindi il conduttore è così riuscito a proseguire la puntata con le previsioni meteo.