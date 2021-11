Tg4, Studio Aperto e SportMediaset chiudono, anzi no: le cose da sapere

Mediaset pronta a chiudere Tg4, Studio Aperto e SportMediaset? Una mossa a sorpresa del Biscione, che alle prese con ascolti sempre meno soddisfacenti, ha deciso di mandare in pensione due dei telegiornali storici dell’azienda di Cologno Monzese e di cancellare di un marchio dell’informazione sportiva, ormai molto noto al pubblico. Tagliare drasticamente la produzione giornalistica, ottimizzando le risorse: edizioni garantite da Tgcom24, con il solo Tg5 indenne nelle manovre aziendali. La notizia, pubblicata da alcuni siti che citavano fonti autorevoli e riportata nel giro di poche ore da altre testate, ha fatto il giro della rete. Ma è stata già smentita. Almeno in parte.

Studio Aperto e Tg4, la precisazione di Mediaset

«Tg4 e Studio Aperto non chiudono, ma continueranno ad andare regolarmente in onda, come di consueto, il primo nelle due edizioni delle 12 e delle 19 su Rete 4 e il secondo alle 12:30 e alle 18:30 su Italia 1. Nessuna chiusura anche per Sportmediaset», si può leggere sul sito di Tgcom24. La nota spiega che, per ottimizzare il lavoro, è invece alle porte una riorganizzazione di tutte le testate del gruppo: «La nuova “line” unica e trasversale curerà la messa in onda sia di Tgcom24 che delle quattro edizioni dei due telegiornali. Tutti i giornalisti prima collocati in Newsmediaset saranno inseriti nella testata Tgcom24», che così festeggerà i suoi dieci anni con una nuova centralità.

Studio Aperto e Tg4, redazioni unite a quella di Tgcom24

Insomma, le redazioni di Tg4 e Studio Aperto verranno unite a quella di Tgcom24. Ma almeno i due “marchi” sopravviveranno. Come reso noto da Mediaset, i cambiamenti avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Allo stesso tempo, però, negli stessi tre anni sono in programma le assunzioni di 15 giovani giornalisti. La messa in onda dei telegiornali, spiega il Biscione, avverrà «dal rinnovato e potenziato Studio 15».