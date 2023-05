Texas, sparatoria in centro commerciale: 8 morti

Ennesimo episodio di follia delle armi negli Stati Uniti. Almeno 8 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale ad Allen, in Texas, a una quarantina di chilometri da Dallas. Ucciso anche il presunto autore della strage, in cui sono rimaste ferite 13 persone. L’uomo che ha sparato, secondo la polizia, ha agito da solo.

Il video dell’attacco al centro commerciale

In un video diffuso online, si vede una persona scendere da una berlina argentata nel parcheggio del centro commerciale Allen Premium Outlet e, dopo aver lasciato la portiera del guidatore aperta, aprire il fuoco contro le persone sul marciapiede del mall. Il centro commerciale teatro della strage è uno dei più frequentati del Texas settentrionale e, di sabato pomeriggio attorno alle 15:30 era particolarmente affollato. Testimoni hanno raccontato di aver sentito all’improvviso un forte rumore di spari, una sessantina di colpi, poi il caos. Un testimone, in particolare, ha dichiarato alla stampa che «l’aggressore sembrava avesse ricevuto un addestramento, sapeva quello stava facendo». Dopo il massacro, nelle riprese di un elicottero si sono viste centinaia di persone lasciare l’Allen Premium Outlets, molte delle quali con le mani alzate. In una conferenza stampa, il capo dei vigili del fuoco di Allen Jonathan Boyd ha dichiarato che tra le persone ricoverate in ospedale, tre sono in condizioni critiche e altre quattro sono stabili.

Nel 2023 oltre 150 sparatorie di massa negli Stati Uniti

Sempre questo weekend, in California, una ragazza di 18 anni è rimasta uccisa e altri cinque giovani feriti in una sparatoria durante una festa a Chico. Secondo i dati dell’organizzazione non profit Gun Violence Archive, dall’inizio del 2023 ci sono state oltre 150 sparatorie di massa negli Stati Uniti. L’anno scorso se ne sono verificate in tutto addirittura 647, per una media di due al giorno.