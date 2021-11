Texas, almeno 8 morti nella calca all’Astroworld Music Festival

Almeno otto persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite nel corso dell’Astroworld Music Festival di Houston, Texas. Le vittime, come si apprende dai media statunitensi, sono rimaste schiacciate contro il palcoscenico mentre era in corso l’esibizione del rapper Travis Scott, fondatore del festival, che ha interrotto più volte la performance quando si è reso conto che i suoi fan erano in difficoltà, chiedendo ai membri della sicurezza di aiutarli. Poi la situazione è degenerata e in diversi sono morti nella calca, mentre la folla continuava a premere verso il palcoscenico.

Già dal pomeriggio la situazione si era rivelata problematica. Sui social imperversano i video della folla all’ingresso che, ignorando il personale della sicurezza e i metal detector, entra nell’area del concerto dopo aver ribaltato le recinzioni. Alcune persone, cadute a terra, erano già rimaste calpestate in questa occasione. Poi la tragedia durante il live di Travis Scott, quando attorno alle 21.15 un’ondata di gente ha iniziato a spingere dal fondo verso il palco schiacciando molti dei presenti nelle prime file. Dei 17 feriti trasportati in ospedale, 11 avevano subito un arresto cardiaco e 8 sono morti. Circa 300 persone hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.

