In Texas i Dieci Comandamenti saranno affissi in tutte le scuole

Tutte le scuole del Texas dovranno presto appendere i Dieci Comandamenti in tutti i loro spazi. La conferma è giunta nelle scorse ore dopo che il Senato americano ha approvato tre distinte proposte di legge destinate a far discutere.

I Dieci Comandamenti in tutte le scuole del Texas

«Non avrai altro Dio fuori di me», «Non nominare il nome di Dio invano», «Ricordati di santificare le feste», «Onora il padre e la madre», «Non uccidere», «Non commettere adulterio», «Non rubare», «Non dire falsa testimonianza», «Non desiderare la donna d’altri», «Non desiderare la roba d’altri»: queste le frasi che gli studenti texani si ritroveranno molto presto appese nelle varie sale dei loro istituti. Sarà dunque un memorandum impossibile da evitare e che, in linea teorica, dovrebbe aiutare i ragazzi nel loro percorso di buoni cristiani.

La legge, che è stata approvata dal Senato per 17 voti contro 12, è stata formulata dal senatore repubblicano Phil King, il quale ha specificato che i cartelli con i Dieci Comandamenti dovranno essere posizionati «in un luogo consono in ogni singola classe, con una dimensione e un carattere leggibili da qualunque studente con una vista normale, in qualunque punto della stanza». Manca però ancora un altro importante step. La Camera del Texas dovrà infatti presto approvare la legge in via definitiva.

Le altre due proposte a tema religioso

Nelle scorse ore, il Senato texano ha in realtà approvato anche altri due disegni di legge che il governatore dello Stato, Greg Albott, dovrà firmare a breve. Il primo prevede che durante l’orario scolastico agli studenti venga concesso il tempo adeguato per pregare e per studiare la Bibbia. Il secondo, invece, prevede il diritto alla preghiera. Se approvati in via definitiva dalla Camera, i tre provvedimenti sopracitati entranno in vigore a partire dal prossimo 1° settembre, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico.