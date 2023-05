Texas, auto sulla folla alla fermata dell’autobus: almeno 8 morti

A poche ore dalla sparatoria nel centro commerciale che ha causato 8 morti, in Texas è avvenuta un’altra tragedia. A Brownsville, altre otto persone sono morte dopo che il conducente di un’auto si è scontrato con una folla di migranti fuori da un centro di accoglienza. Sette delle persone che sono state colpite «erano morte sul posto» quando è arrivata la polizia, ha detto Martin Sandoval, un investigatore del dipartimento di polizia di Brownsville, come riportato dal New York Times. Almeno 10 persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in aereo in un ospedale della zona. Una persona è morta più tardi, come confermato dal dipartimento domenica notte.

Un’auto di è scagliata su una folla di migranti in Texas

Secondo quanto riportato dal quotidiano americano, il giudice Eddie Treviño Jr. della contea di Cameron ha detto che il gruppo si trovava fuori dall’Ozanam Center, vicino a una fermata dell’autobus, quando una Range Rover si è schiantata contro di loro intorno alle 8:30, ora locale. L’autista è stato ferito e portato in ospedale, ha detto il giudice Treviño. L’accusa per l’uomo è di guida spericolata, anche se si potrebbero aggiungere altre accuse.

L’autista ha cercato di nascondere la sua identità

L’uomo autore della strage, in un primo momento, parlando con gli investigatori sia in inglese che in spagnolo, aveva dato alla polizia nomi diversi e non si era sottoposto a un test dell’etilometro, rifiutandosi di fornire le sue impronte digitali. La polizia ha ordinato un mandato per effettuare gli esami del sangue sull’autista, per determinare se fosse alterato da sostanze, come riferito da Sandoval. Victor Maldonado, direttore esecutivo dell’Ozanam Center, ha detto che l’autista ha attraversato un semaforo rosso prima di schiantarsi contro la folla di circa 20 persone.