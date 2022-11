Tetto al contante, per Zangrillo «sarà 5mila euro»

Il tetto al contante resta un argomento centrale in questa prima fase del nuovo governo. Oggi è tornato a parlarne anche il senatore di Forza Italia Paolo Zangrillo, neo ministro della Pubblica Amministrazione. Intervenuto su Rai Radio1, come ospite nel programma Un Giorno da Pecora, Zangrillo ha parlato di vari temi, come lo smart working e i «fannulloni». Ma il tetto al contante resta centrale nei programmi del governo e il ministro si sbilancia su una possibile cifra: «Sarà di 5mila». Troppo alto, secondo lui, il tetto a 10mila euro ipotizzato dalla Lega.

Zangrillo: «Il contante deve essere utilizzato»

«Il contante», ha dichiarato Paolo Zangrillo, «deve poter esser utilizzato dalle persone, do per scontato che gli italiani siano onesti, non dobbiamo penalizzare chi si guadagna onestamente da vivere per contrastare quei pochissimi che fanno delle porcate, per cui la liberalizzazione del contante è un ragionamento che si può fare tranquillamente». Al ministro della Pa viene poi chiesto il suo punto di vista su quale potrebbe essere il limite. «Non credo che il tetto sarà diecimila euro», ha risposto, «sarà un po’ meno. Sarà cinque». La cifra è esattamente la metà di quanto previsto dal disegno di legge presentato dalla Lega.

Lo smart working: «Strumento da utilizzare»

Zangrillo poi parla dello smart working, sottolineandone gli aspetti positivi. «Prima della pandemia i lavoratori in smart working erano 500mila in Italia, ora sono 5 milioni e mezzo. E le aziende ricorse allo smart working non sono fallite, anzi molte di queste hanno dichiarato che è aumentata la produttività. Lo smart working è uno strumento da utilizzare, con la consapevolezza che ci vuole un approccio al lavoro diverso rispetto a quello tradizionale», ha spiegato. Il ministro lo paragona al lavoro tradizionale e spiega il proprio punto di vista: «Io credo che se si organizza bene lo smart working è più produttivo perché crei le condizioni affinché una persona si trovi in un contesto a lui familiare e quindi ha la possibilità di esser più sereno».