Tetto al contante: perché il governo vuole alzarlo e come funziona in Europa

Tra i provvedimenti economici che il neo nato governo Meloni ha messo in cima alla propria agenda c’è la modifica del tetto all’utilizzo del denaro contante. Se la norma attuale lo fissa a 2 mila euro e impone, per ogni importo di spesa superiore, l’utilizzo di pagamenti elettronici tracciati, l’esecutivo vorrebbe alzarlo a 10 mila euro.

Tetto al contante in Italia: com’è cambiato

Si tratta di una volontà della Lega, che ha presentato una proposta di legge in tal senso a prima firma del senatore Bagnai, ribadita anche dalla presidente del Consiglio nel suo discorso di replica in Senato. La questione è già stata affrontata diverse volte negli ultimi anni:

nel 2011 , con il decreto Salva Italia varato dal governo Monti, il tetto al contante fu stabilito a mille euro ;

, con il decreto Salva Italia varato dal governo Monti, il tetto al contante fu stabilito a ; nel 2016 , la legge di stabilità del governo Renzi lo portò a 3 mila euro ;

, la legge di stabilità del governo Renzi lo portò a ; nel 2020 , con la legge di bilancio, si optò per fissarlo a 2 mila euro per poi abbassarlo ulteriormente a mille euro dal primo gennaio 2022;

, con la legge di bilancio, si optò per fissarlo a per poi abbassarlo ulteriormente a dal primo gennaio 2022; nel 2022, una modifica al Milleproroghe aveva fatto slittare la discesa del tetto al primo gennaio 2023.

Se il progetto di legge del Carroccio verrà approvato, come sembrerebbe, quest’ultima norma non entrerà in vigore. Anzi, potrebbe essere sostituita da un’altra che innalzerebbe di cinque volte il limite all’uso delle banconote (anche se è più probabile che, nel caso, si procederà con un incremento graduale).

Tetto al contante: la situazione in Europa

Cosa accade negli altri paesi europei? Secondo i dati raccolti dall’European Consumer Centres Network, a inizio 2021 solo 12 Paesi su 30 (considerando anche Regno Unito, Norvegia e Islanda) avevano un limite all’uso del contante:

Belgio: 3 mila euro

Spagna: 2.500 euro per i residenti e 15 mila per i non residenti

Portogallo: mille euro

Grecia: 500 euro

Francia: mille euro per i residenti e 15 mila per i non residenti

Bulgaria: 5.100 euro

Romania: è prevista una soglia giornaliera di 2.100 euro

Slovacchia: 5 mila euro

Repubblica Ceca: 14 mila euro

Polonia: 15 mila euro

Croazia: 15 mila euro

Italia: 2 mila euro

Tra gli stati che non prevedono limitazioni c’è la Germania, dove chi paga oltre 10 mila euro in contanti deve esibire un documento d’identità, la Danimarca, dove gli esercenti possono decidere di accettare pagamenti in contanti solo fino a 2.500 euro, i Paesi Bassi, dove vige l’obbligo di segnalare le transazioni sospette di importo superiore ai 2 mila euro e la Svezia, dove un commerciante può rifiutare qualsiasi pagamento in contanti.

Perché il governo vuole alzarlo e cos’ha detto la BCE

La motivazione dietro alla volontà di innalzare il tetto è quella di «favorire il buonsenso e avere meno burocrazia e più libertà». Giorgia Meloni, nel suo discorso a Palazzo Madama, ha infatti sottolineato che la moneta elettronica privata «penalizza i più poveri, come emerso anche dai richiami alla sinistra da parte della Bce».

Nel 2019, la Banca Centrale Europea aveva infatti inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato e all’allora ministro dell’Economia Roberto Gualtieri segnalando che il limite all’uso dei contanti può mettere in difficoltà quella parte di popolazione che non ha un conto corrente né altri mezzi elettronici per regolare i pagamenti – e ricordando che i contanti sono l’unico mezzo di pagamento che non impone tariffe per il suo utilizzo. L’ente aveva infine chiesto all’Italia di «dimostrare che le limitazioni permettessero, di fatto, di conseguire la dichiarata finalità pubblica della lotta all’evasione fiscale».

La posizione di Bankitalia

Il contrasto all’evasione è infatti una delle motivazioni dei fautori dell’abbassamento del tetto. Analizzando le situazioni dei diversi paesi europei, con o senza il limite, non sembra esserci in realtà un nesso diretto tra i due fattori. Tuttavia, nello studio Pecunia olet: uso del contante ed economia sommersa pubblicato nel 2021 dalla Banca d’Italia, si evidenzia come un aumento dell’1% delle transazioni in contanti si potrebbe tradurre in un aumento tra lo 0,8% e l’1,8% dell’economia sommersa. Pur ammettendo che ci sono pochi studi scientifici in grado di dimostrare che il tetto al contante possa limitare l’economia sommersa, i ricercatori avevano stimato che il suo aumento da mille a 3 mila introdotto nel 2016 avrebbe contribuito a far crescere le transazioni sconosciute al fisco.