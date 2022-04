Test missile Sarmat russo: cos’è, dove può arrivare e quanto è pericoloso

Sarmat è il nuovo missile russo intercontinentale, testato il 20 aprile. Per Vladimir Putin, che ha puntato molto su quest’ultima produzione, l’arma “non avrà pari al mondo per lungo tempo”. Ecco quali sono le specifiche del missile: dove può arrivare e quanto è pericoloso.

Missile Sarmat russo: cosa è

Sarmat è un nuovo missile intercontinentale prodotto interamente in Russia e voluto particolarmente dal presidente Vladimir Putin. Secondo lui l’arma “non avrà pari al mondo per lungo tempo” e “può penetrare ogni sistema di difesa presente o futura e farà riflettere coloro che stanno minacciando la Russia“. Per lo zar del Cremlino il nuovo missile “darà garanzie di sicurezza” al suo Paese.

Ma nello specifico come è fatto il Sarmat? Si tratta di un missile intercontinentale con capacità atomica, di lunghissimo raggio che può superare tutti i moderni sistemi antiaerei. Ha infatti una gittata massima di 18 mila km, ed è anche dotato di armamento termonucleare a propellente liquido. Pesa 200 tonnellate e può scatenare addirittura dodici grandi testate termonucleari con una resa esplosiva fino a 750 kilotoni (la bomba atomica di Hiroshima era di circa 15 kilotoni) Il Sarmat o Satan 2 può consegnare anche il nuovo veicolo di planata ipersonico Avangard. L’alta velocità, la bassa traiettoria e la manovrabilità a metà volo di Avangard potrebbe diventare immune all’intercettazione del sistema di scudi Thaad americano, scrive Il Messaggero. Il Sarmat può effettuare un volo circumterrestre e colpire obiettivi dall’altra parte del pianeta da direzioni impreviste entro un’ora. E sarebbe in grado di distruggere un Paese intero come la Francia.

Il test del missile

Il 20 aprile Sarmat è stato testato. Il lancio è stato effettuato dalla base di Plesetsk, 800 chilometri a nord di Mosca, alle 15.12 ora locale. Poi Sarmat ha colpito un bersaglio a oltre 5 mila km di distanza. Si tratterebbe del primo lancio di una serie programmata: una volta che il piano sarà completato, il sistema missilistico entrerà in servizio nelle forze missilistiche strategiche progettate per intervenire in caso di guerra nucleare. Il Pentagono, intanto, dice che non bisogna preoccuparsi, che si tratta solo di un test di routine, che non deve essere considerata una minaccia e che comunque Mosca aveva correttamente informato Washington.