Test di medicina: come vedere i risultati online

Sono disponibili in rete i punteggi anonimi, ordinati secondo il codice etichetta, relativi al test di ingresso per l’accesso alla facoltà di Medicina che si è svolto lo scorso 3 settembre.

Le polemiche

Mai come quest’anno il test di accesso all’ambitissima facoltà è stato travolto dalle polemiche. La prova si è svolta lo scorso 3 settembre e nella stessa giornata sono emerse una serie di segnalazioni. Gli studenti hanno rilevato la presenza di domande sbagliate, imprecise o fuori luogo, come quella su cos’è una zapoteca.

Il ministero dell’Università, guidato da Maria Cristina Messa, dopo aver esaminato il questionario ha deciso di invalidare un solo quesito (il numero 56). Il ministero ha riconosciuto che la formulazione della domanda risultava scorretta a causa di un segno grafico saltato.

La domanda incriminata è stata «sterilizzata» assegnando a tutti lo stesso punteggio che avrebbero preso in caso di risposta esatta (1,5).

Per le altre tre domande contestate (la numero 2, 21 e 23) il ministero ha chiarito che l’errore non era nel test, ma nel documento pubblicato al termine della prova d’esame. Il foglio riportava le risposte esatte nell’ordine sbagliato. Queste domande sono state, pertanto, regolarmente valutate in base al nuovo documento con le soluzioni esatte.

La graduatoria nominativa

La graduatoria nominativa nazionale verrà pubblicata solo il prossimo 28 settembre quando si saprà finalmente il nome di coloro che ce l’hanno fatta.

Sono stati circa 70mila i candidati del Test di Medicina 2021 per poco più di 14mila posti a disposizione (più oltre mille per Odontoiatria).

Dove vedere i risultati

Per avere visione dei risultati del test di medicina 2021 basta entrare nella propria area riservata sul sito di Universitaly e cercare il proprio codice etichetta.

A margine della pubblicazione dei risultati, poi, si potranno stilare anche le prime ipotesi rispetto al punteggio minimo per entrare in facoltà. Il punteggio però non tiene conto delle preferenze inserite da ciascuna matricola.

Per conoscere il punteggio minimo per entrare in facoltà bisogna aspettare ancora qualche giorno.

La graduatoria nominativa nazionale, infatti, verrà pubblicata il prossimo 28 settembre. Quattro giorni prima, invece, ovvero il 24 settembre, sempre nella pagina riservata del portale Universitaly, i candidati potranno vedere il proprio esame, i risultati e le graduatorie..