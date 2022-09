Test di Medicina, graduatoria online su Universitaly: come vederla

Oggi, verso le 7, sono arrivati i risultati delle graduatorie per il test di Medicina. Accedendo alla propria area personale sul sito di Universitaly, è possibile scoprire la propria posizione in graduatoria e il punteggio finale. Le prove si sono svolte circa 3 settimane fa. In più, dal prossimo anno, la procedura cambierà completamente. Ecco come fare per capire se si è stati presi alla facoltà desiderata, oppure se si è stati assegnati a un’altra facoltà.

Test di Medicina, graduatoria dalle sette online

Per poter procedere e scoprire così com’è andato il test di Medicina, le graduatorie sono a disposizione sul sito di Universitaly, ma solo a chi è già registrato sul sito. In più, i candidati potranno riscontrare la propria posizione in graduatoria, ma non quella altrui, per motivi di privacy. Per scoprire qual è stato il proprio risultato alle prove, dopo essersi collegati al proprio account, si dovrà scegliere l’opzione «Vai alla tua situazione 2022». Accanto al proprio posizionamento, ci sarà anche un’indicazione.

Questa può essere assegnato se la persona ha passato il test e ha diritto ad accedere alla sede prescelta. Se accanto al nome c’è l’indicazione prenotato, allora si deve confermare l’iscrizione alla sede per la quale si è prenotati. In alternativa, si può anche scegliere di aspettare lo scorrimento della graduatoria, per vedere se si libera un posto nella sede scelta per prima. Invece, chi ha lo status di in attesa deve attendere qual è la situazione dei prenotati. Infatti, finché lo status non si trasforma in prenotato, non ci si potrà iscrivere. Infine, chi è in fine posti devono confermare l’interesse per rimanere in graduatoria, ma dovranno sperare che ci siano posti disponibili dopo che saranno stati assegnati tutti gli altri.

Cosa fare dopo la graduatoria

Gli assegnati hanno tempo fino alle ore 12 del quinto giorno dopo le graduatorie – sabato e domenica esclusi – per procedere alle immatricolazioni. I prenotati hanno lo stesso tempo per immatricolarsi nella sede assegnata, oppure possono decidere di attendere lo scorrimento in graduatoria. I candidati in attesa e fine posti devono attendere.

Purtroppo, chi rientra in queste due categorie rischia di non trovare posto e di dover rifare il test se i posti vengono tutti assegnati.