Niente test TOEFL per i cittadini russi: la precisazione della piattaforma ETS

Come riportato dal media indipendente Mediazona e confermato dalla stessa piattaforma, i cittadini russi non hanno più modo di sostenere il test online per ottenere la certificazione di inglese TOEFL, che misura le capacità linguistiche inglesi di studenti che non sono di madrelingua inglese. L’Educational Testing Service, ovvero la piattaforma online che gestisce l’esame, ha imposto infatti un blocco. Che, però, a quanto pare è momentaneo.

TOEFL, la precisazione dell’Educational Testing Service

Come riferito da Mediazona, diversi utenti russi, ma anche bielorussi, hanno ricevuto messaggi in cui si affermava che il loro accesso era stato sospeso, in ossequio alle sanzioni occidentali. A seguito della segnalazione di disservizi, è arrivata la risposta dell’Educational Testing Service, affidata all’agenzia Tass: dal 4 agosto, russi e bielorussi potranno sostenere da remoto alcuni dei test previsti, ma niente esame di persona, come da qualche mese a questa parte. «A causa del conflitto in corso in Ucraina, gli studenti in Russia e Bielorussia non possono per il momento sostenere il test all’interno di questi Paesi. Gli studenti che preferiscono sostenere un test di persona sono invitati a farlo in altri Paesi, salvo eventuali restrizioni di viaggio e finanziarie che potrebbero incontrare», si legge nella nota diffusa.

TOEFL, da marzo il blocco in Russia e Bielorussia

È da marzo che ETS ha sospeso i test di persona in Russia, a causa degli eventi in Ucraina. E da ieri, gli utenti hanno iniziato a segnalare che la piattaforma ha completamente smesso di consentire la registrazione per le persone con cittadinanza russa, anche all’estero. Insieme allo IELTS, che ha smesso da tempo di offrire esami in Russia, il TOEFL è uno dei test più utilizzati nel mondo per la valutazione del livello di competenza della lingua inglese. La qualifica TOEFL è riconosciuta da 11 mila università in oltre 190 Paesi e svolge un ruolo chiave nei processi di assunzione di lavoro e nell’istruzione superiore.