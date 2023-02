Test di medicina 2023, cosa cambia: selezione al quarto anno di superiori

La ministra dell’Università, Annamaria Bernini, ha firmato il decreto in cui vengono indicati i posti provvisori per il test di ingresso alle facoltà di Medicina nel 2023. Più nello specifico, i posti disponibili saranno 14.787, mentre da aprile debutterà il nuovo esame Tolc con la possibilità di tentare il test anche per i ragazzi al quarto anno delle superiori. Si ricorda inoltre che il numero di nuovi ingressi potrebbe subire delle variazioni al prossimo tavolo di confronto tra ministero, Regioni ed Atenei.

Test di medicina 2023, le novità

I numeri indicati dal ministero per il test di medicina 2023 palesano un incremento rispetto allo scorso anno di circa 50 unità. L’obiettivo è quello di andare a compensare, negli anni, la carenza di personale medico: secondo i dati di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel periodo 2022/2027 almeno 29 mila medici con una età media di 65 anni andranno in pensione.

Test di medicina 2023: l’esame Tolc

Per la prima volta, nel 2023 i candidati alle facoltà di medicina se la vedranno con l’esame Tolc, Test online che verrà effettuato utilizzando un computer. La struttura del test prevede 50 quesiti a cui si dovrà rispondere in 90 minuti. Le competenze richieste sono varie e spaziano dalla comprensione del testo alle conoscenze acquisite negli studi in biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Per ogni risposta giusta si riceverà 1 punto, mentre si avrà un -0,25 punti per ogni risposta errata. Le risposte non date offriranno 0 punti per ogni risposta non data.

Si entra in graduatoria con il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell’anno 2023 per l’anno accademico 2023/2024. Per l’anno accademico 2024/2025 viene invece utilizzato il miglior punteggio ottenuto nell’anno 2024 o in quello precedente. Altra novità è che a poter effettuare l’esame saranno anche i ragazzi che frequentano il quarto anno delle superiori. E ancora, nel 2023 i candidati avranno più possibilità per passare la selezione: la prima finestra è prevista tra il 13 e il 22 aprile mentre la seconda tra il 15 e il 25 luglio.