Non c’è tregua per Tesla. L’azienda automobilistica fondata da Elon Musk è finita nuovamente al centro delle polemiche per l’apertura di un nuovo showroom ad Urumqi, capitale dello Xinjiang, la regione cinese che, da anni, fa da teatro a una spietata campagna di repressione ai danni degli uiguri.

Tesla is opening a showroom in Xinjiang, China, which the U.S. has cited for genocide. We know:

– It was announced on Chinese social media Dec. 31

– The region has 7 Tesla Supercharger stations: CNevPost

– Beijing denies human rights abuses against Uyghurs https://t.co/oX2J8ye8oK pic.twitter.com/eyqGl4e3gi — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 4, 2022

Attivisti e non profit contro Tesla

Annunciata con un post, pubblicato su Weibo il 31 dicembre e corredato di una serie di fotografie di manifestanti che stringevano tra le mani cartelli con lo slogan «Tesla ama lo Xinjiang», l’iniziativa è stata duramente criticata da non profit e attivisti che hanno accusato Musk di aver prestato il fianco a quello che viene considerato un genocidio culturale. «Lo showroom deve assolutamente chiudere perché potrebbe diventare fonte di finanziamento per una spietata politica di pulizia etnica», ha spiegato al Guardian Ibrahim Hooper, direttore delle comunicazioni del Council on American-Islamic Relations. «Nessuna compagnia americana dovrebbe fare affari in Xinjiang, zona che, da tempo, sottopone una minoranza etnica e religiosa a torture indicibili». Sulla stessa linea anche la giornalista australiana Sophie McNeill, ricercatrice di Human Rights Watch: «Pechino e le imprese guardano più agli incassi che ai diritti umani, anche di fronte a gravi crimini», ha sottolineato, «non possiamo permettere che tutto questo continui ad accadere nel 2022. Elon Musk e Tesla devono seriamente valutare la situazione o finiranno per essere complici di questa tragedia». A oggi, i vertici della società non si sono ancora espressi in merito alla questione né hanno risposto alle critiche mosse dalle Ong.

Tesla opened a showroom in #China's Xinjiang Province, where the Chinese government is conducting its campaign of genocide against #Uyghur Muslims. We call on @elonmusk to close this showroom and cease what amounts to economic support for genocide. https://t.co/MjS5zTlv0c — CAIR National (@CAIRNational) January 3, 2022

Come ha reagito il pubblico cinese

Sui social media cinesi, ovviamente, la decisione di Tesla è stata accolta con grande giubilo. Sono stati numerosi, infatti, gli utenti che ne hanno apprezzato il gesto, considerandolo il simbolo di un «sostegno importante per lo sviluppo e la crescita dello Xinjiang, a differenza di quanto fatto da altre società». Un apparente riferimento a multinazionali come Intel e H&M che, alla luce degli abusi di cui Pechino è accusata, hanno cercato di ridurre i contatti commerciali con la regione, invitando i fornitori a non acquistare beni, servizi o manodopera vista l’impossibilità di garantire che la filiera non sia macchiata da illegalità e soprusi.

Le mosse dei governi internazionali e la difesa della Cina

Nel frattempo, mentre alcuni governi, tra cui quello statunitense, hanno varato sanzioni contro i vertici dello Xinjiang (di recente, il presidente Joe Biden ha firmato la legge per la prevenzione del lavoro forzato e una serie di misure che vietano buona parte delle importazioni dall’area), il governo cinese continua a rispedire al mittente l’accusa di essere la longa manus di un’operazione che, secondo le stime, avrebbe incarcerato un milione di persone in centri di detenzione e rieducazione di massa. Sostenendo a gran voce come le sue politiche non abbiano altro obiettivo se non quello di arginare la minaccia del terrorismo e ridurre la povertà.