Tesla Model S in fiamme: 45 mila litri d’acqua per spegnerla

Succede a Clearfield, in Pennsylvania, Stati Uniti. Una Tesla Model S urta un detrito sulla strada e le batterie vengono subito avvolte dalle fiamme. Già dal primo odore di bruciato, autista, le altre due persone che erano con il conducente e il cane riescono a uscire dal mezzo e sono rimasti illesi dall’incidente. Nel frattempo, però, l’auto elettrica avrebbe continuato ad alimentare le fiamme. Arriva l’allarme ai vigili del fuoco, che si precipitano sul posto.

Tesla Model S in fiamme: cosa è successo

Al loro arrivo, i vigili si rendono subito conto che è un incendio di una certa gravità e chiamano subito i rinforzi. Per domare le fiamme saranno necessarie due ore e una cifra assurda di litri di acqua, ben 45 mila. A quanto si apprende, alla base del fenomeno ci sarebbe stato il surriscaldamento delle batterie agli ioni di litio utilizzate da questi motori elettrici. In particolare, serve un sistema di raffreddamento che eviti che il calore si concentri nelle batterie.

Mentre si spegnevano le fiamme, quindi, i vigili avrebbero dovuto prestare attenzione anche alla temperatura delle batterie. Il raffreddamento di emergenza avrebbe comportato così il consumo di acqua. In più, anche i tempi si sarebbero allungati.

45 mila litri di acqua per domare il fuoco

Per aiutare i vigili nel loro lavoro, sarebbero state necessarie fino a 5 autobotti. In più, sarebbero anche aumentato il numero di operatori necessario per far fronte all’emergenza. In ogni caso, l’incendio è stato domato e le persone coinvolte sono al sicuro, non avendo bisogno di cure mediche.

Alla fine, della Tesla sono rimasti rottami di plastica e di metallo fuso. L’episodio sarebbe avvenuto qualche giorno fa, ma la notizia arriva solo ora, mentre Elon Musk è impegnato nella crisi di Twitter dopo la sua acquisizione.