Tesla, Elon Musk vende azioni per 4 miliardi di dollari

Marcia indietro di Elon Musk, che dopo l’acquisto di Twitter ha deciso di fare cassa con Tesla: tra venerdì 4 e martedì 8 novembre, il magnate ha venduto altre 19,5 milioni di azioni dell’azienda specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico, incassando quasi 4 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: Twitter: Russia, Cina e Stato Islamico pretendono da Musk più libertà di parola

La vendita lascia a Musk una partecipazione di circa il 14 per cento

Le azioni di Tesla costituiscono la maggior parte della sua enorme fortuna, che recentemente è scesa sotto i 200 miliardi di dollari. Secondo un calcolo dell’agenzia Reuters, la vendita lascia a Musk una partecipazione di circa il 14 per cento in Tesla. Ad agosto l’imprenditore, che nel corso del 2022 ha ceduto oltre 30 miliardi di dollari di azioni della casa automobilistica (di cui circa la metà da quando ha reso pubblico il piano di acquisto di Twitter), aveva dichiarato di non aver intenzione di continuare con le vendite. «Nel caso, speriamo improbabile, che Twitter costringa a chiudere questo accordo e alcuni partner azionari non si facciano avanti, è importante evitare una vendita d’emergenza di azioni Tesla», aveva twittato in risposta a un utente che gli chiedeva delucidazioni.

Yes. In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Twitter sta perdendo quattro milioni di dollari al giorno

Musk ha dichiarato che Twitter (acquistato per 44 miliardi) sta attualmente perdendo circa 4 milioni di dollari al giorno e che le entrate pubblicitarie per l’azienda sono crollate. Il magnate, proprio per l’oneroso acquisto della piattaforma, ha inoltre contratto prestiti per 13 miliardi e ora deve pagare interessi annuali per quasi 1,2 miliardi Musk aveva venduto 8,5 miliardi di dollari in azioni Tesla ad aprile e altri 7 ad agosto: il titolo, crollato del 45 per cento quest’anno, è sceso ieri di un altro 2,9 per cento durante la seduta a Wall Street, toccando un nuovo minimo da maggio 2021 a quota 186,75 dollari.