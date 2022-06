Terremoto Tesla: Elon Musk annuncia il taglio di 10mila dipendenti

Da una «pessima sensazione» si arriva al taglio del 10 per cento del personale. Tesla vivrà una sfilza di licenziamenti, come ha annunciato il Ceo Elon Musk in una mail inviata al personale. A rivelarlo è stata l’agenzia Reuters. E così dopo la lettera in cui si invitavano i dipendenti a passare almeno 40 ore settimanali in ufficio, perché non sarebbe più stato accettato lo smart working, ora ne arriva una ben più pesante. Musk ha «sensazioni» negative sull’andamento dell’economia del pianeta. Così giovedì scorso ha parlato ai suoi stessi lavoratori. Il taglio riguarderebbe 10mila persone.

La mail di Musk: a rischio 10mila persone

Secondo le prime stime, in quel 10 per cento del comparto lavoratori che sarà licenziato rientrano 10mila persone. Una notizia che ha messo in allarme tantissime famiglie e che dopo la pubblicazione ha colpito profondamente il titolo in borsa. A Wall Street, infatti, Tesla ha vissuto un premarket positivo ma la notizia ha stravolto gli indici, capovolgendo la situazione. La perdita ha superato il 3,5 per cento e sono ore delicate per il titolo della società. All’interno della lettera, la seconda in pochi giorni, non si parla soltanto di licenziamenti e tagli, ma anche di «sospendere tutte le assunzioni in tutto il mondo».

Musk sposta il Tesla Ai Day

Per Tesla è un periodo ricco di annunci. Il prossimo 19 agosto avrebbe dovuto svolgersi il Tesla Ai Day, evento in cui la società annuncia i vari progressi raggiunti in campo tecnologico. Al centro della manifestazione ci sono intelligenza artificiale e automazione, due dei punti di forza del colosso. Ma Musk ha deciso e annunciato che non si terrà in estate, ma il 30 settembre. E questo perché punta a presentare «un prototipo Optimus funzionante», un robot umanoide che potrebbe rivoluzionare il mondo del lavoro. Già presentato lo scorso anno, l’Optimus ha rimediato molte critiche. L’idea maturata dai più, è che possa sostituire interamente i dipendenti di Tesla e non solo.

I sindacati tedeschi contro Tesla

E intanto Elon Musk incassa anche un gran numero di critiche. La missiva inviata ai dipendenti riguardante lo smart working non è piaciuta ai sindacati tedeschi. Birgit Dietze, leader di IG Metall di Brandeburgo Sassonia, una delle organizzazioni più importanti in Germania, ha chiamato a raccolta i lavoratori: «Chiunque non sia d’accordo con queste richieste unilaterali e voglia opporsi ha il potere dei sindacati alle spalle, come previsto dalla legge». 4mila gli associati di Tesla, che potrebbero diventare 12mila a breve.