Tesla, Elon Musk e il no allo smart working: «Non sarà più accettato»

Elon Musk a muso duro contro lo smart working. Il Ceo di Tesla ha inviato una mail ai propri dipendenti che lavorano da casa in cui ha intimato loro che «non sarà più accettato». Non è la prima volta che il miliardario attacca il lavoro da remoto e più volte in passato ha sottolineato come lavorare duramente sia più importante di ogni altra cosa, sia del talento sia del riposo. E ora, nella missiva inviata alle caselle di posta elettronica dei dipendenti di Tesla, c’è un’ulteriore conferma del suo pensiero. Adesso i lavoratori saranno chiamati a tornare in ufficio per almeno 40 ore settimanali oppure «devono lasciare Tesla».

La mail di Elon Musk

«Tutti quelli che intendono lavorare da remoto devono essere in ufficio per un minimo (e sottolineo “un minimo”) di 40 ore a settimana, oppure devono lasciare Tesla». Basta questa frase per capire il tono della mail inviata da Elon Musk ai dipendenti della sua società. Il Ceo non ha più intenzione di tollerare lo smart working come forma di lavoro principale per un discreto numero dei suoi lavoratori. «Se ci sono collaboratori straordinari per cui questo non sarà possibile», continua poi il documento, «giudicherò e approverò direttamente io ogni singolo caso».

Musk e la polemica di due anni fa

Il tema legato agli orari di lavoro e al troppo carico sui propri dipendenti ha generato un gran numero di polemiche già due anni fa. Nel 2020, infatti, Musk ha affermato di lavorare «16 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per 52 settimane all’anno» per poi aggiungere: «E le persone ancora dicono che sono fortunato». Una frase a cui se n’è aggiunta un’altra che avrebbe rivolto ai propri dipendenti, dopo le numerose lamentele legate agli orari: «Potrei starmene a bere Mai Tai con delle modelle nude ma invece me ne sto qui con voi». Ora la mail, in cui il Ceo di Tesla sottolinea anche che l’impegno richiesto è «inferiore a quello richiesto a chi lavora in fabbrica». Un passaggio che fa propendere per un messaggio rivolto più ai dirigenti che ai semplici operai.