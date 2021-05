Tesco, la spesa è light

La catena di supermercati inglesi Tesco si è impegnata a riempire gli scaffali di cibi e bevande più sani. La svolta dopo aver ricevuto forti pressioni dagli investitori. Lo scorso febbraio gli azionisti avevano stilato una risoluzione ufficiale che invitava la catena a ridurre l’esposizione di prodotti malsani, specie se ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi.

Yet another brilliant & successful initiative by @ShareAction who blaze a trail when it comes to shareholder activism! #esg #impact #health

Tesco to boost sales of healthy foods after investor pressure https://t.co/6julWm4bS0 via @financialtimes

— Ioannis Ioannou 😷 (@iioannoulbs) May 5, 2021