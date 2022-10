Terzo Polo, gelo tra Renzi e Calenda: il leader di IV non andrà al Quirinale

É gelo tra Italia Viva e Azione nei giorni della spartizione degli incarichi istituzionali, con Matteo Renzi che non andrà alle consultazioni al Quirinale lasciando spazio al partner Carlo Calenda: nonostante i due parlino di una decisione condivisa («ci sentiamo tutti i giorni e lui ha fatto un passo indietro, ha molti impegni all’estero e parlerà in Aula»), la solidità della loro alleanza è tutta da verificare.

Gelo tra Renzi e Calenda

«Tra i due è gelo, potrebbero andare divisi al Quirinale», aveva ipotizzato la cronista de L’Aria Che Tira Ludovica Ciriello. E, pochi minuti dopo, Calenda ha confermato al Tg1 che da Mattarella si recherà insieme ai capigruppo e alla presidente di Italia Viva Teresa Bellanova. Una soluzione giustificata dal fatto che Renzi sarebbe impegnato, ma che sembra tradire tensioni e poca distensione.

Il rapporto tra i due sembra infatti essere gelido, non solo sulla spartizione dei posti e dei ruoli che spettano all’opposizione ma in generale sulla strategia politica da adottare. Dopo l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, resa possibile grazie ad una ventina di voti provenienti dall’opposizione, Calenda ha affermato che «se fossero stati i senatori di Renzi sarebbero stati quattro» lasciando dunque trapelare dubbi sull’alleato. E, a chi gli chiedeva se il Terzo Polo fosse disposto ad entrare in maggioranza, ha così risposto: «Io no, per Renzi dovete chiedere a Renzi. Azione e Italia Viva sono due partiti separati».

Vicepresidenze e capigruppo

Intanto entrambi avrebbero deciso una strategia comune sulle vicepresidenze, annunciando di non partecipare alla votazione, e sui capigruppo: al Senato ci sarà la renziana Raffaella Paita e alla Camera il calendiano Matteo Richetti. Sulla prima questione, la formazione ha denunciato di essere stata fatta fuori dagli altri partiti dell’opposizione (Pd e M5S) minacciando anche di rivolgersi alla prima carica dello Stato. Sia Mariastella Gelmini che Mara Carfagna, passate da Forza Italia ad Azione, erano in pole per una vice presidenza, ma il Terzo Polo sembra che rimarrà a bocca asciutta. La situazione consentirebbe ai due leader di camuffare, almeno per il momento, le crepe esistenti.