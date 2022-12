Terry Hall morto a 63 anni: addio alla leggenda dello Ska con The Specials

«La sua musica e le sue performance incarnavano la vera essenza della vita… la gioia, il dolore, l’humour, la battaglia per la giustizia, ma soprattutto l’amore. La sua mancanza sarà sentita da tutti quelli che lo conoscevano e lo amavano: lascerà il dono della sua notevole musica e della sua profonda umanità». Così il gruppo britannico The Specials ricorda il cantante Terry Hall, morto a 63 anni e protagonista con loro degli anni Ottanta con le canzoni Too Much Too Young, Gangsters e Ghost Town tra le altre.

Terry Hall è morto a 63 anni, la carriera nei The Specials

Classe ’59, di Coventry, vicino Birmingham, Terry era stato vittima di violenza sessuale da adolescente. Tra gli anni Settanta e Ottanta diventa il protagonista del genere Ska con la sua band, i The Specials. I temi della sua musica sono la working class, la crisi economica e sociale, la xenofobia e il razzismo. Nel 1981, però, Hall sceglie di cambiare strada e collabora con altri gruppi. Fonda i Fun Boy Three, poi inizia la carriera da solista. Collabora anche con i Blur e i Gorillaz.

Nel 2008 ha partecipato alla seconda reunion della vecchia band con la quale aveva cominciato. Nel 2019 registra un album proprio con loro, con il nome di Encore.

Il saluto dei fan

«Così, così triste. Un vero pensatore e innovatore in una band che ha lottato per ciò che è giusto. Dio benedica Terry» lo ricorda un utente su Facebook, sotto al video della BBC che dà la tragica notizia. «Una triste perdita troppo presto. Era un ragazzo di Cov con un background simile al mio, ma di 4 anni più giovane. Coventry era un posto insolito quando ha iniziato, ma all’epoca non ce ne rendevamo conto. Ci mancherà moltissimo. RIP» scrive un altro utente.

«Sono cresciuto con lui e gli Specials come colonna sonora della mia giovinezza, divertenti da ballare e con un commento sociale forte, pertinente e valido, quindi sono affezionata a lui, ma non sono mai stati il mio genere musicale (anche se al giorno d’oggi sembrano grandiosi!) e, da quel poco che ho visto di lui che si esibiva, ad esempio, in TOTPs, ho sempre pensato che fosse un po’ arrogante. Quanto poco sapevo e quanto mi sbagliavo» si legge in un altro commento.