Terrorismo, arrestato a Bari un suprematista bianco: «Pronto al sacrificio»

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Sammichele di Bari con l’accusa di terrorismo. Il giovane si definiva un suprematista bianco ed era «pronto per il sacrificio estremo». Si sospettano contatti online con altri terroristi, tuttavia le autorità lo hanno descritto come un lupo solitario.

L’arresto del ragazzo accusato di terrorismo

Il ragazzo di 23 anni, che si chiama Luigi Antonio Pennelli, è stato arrestato con le accuse di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Il giovane è stato associato all’associazione terroristica statunitense chiamata «The Base» ma agiva da solo. Infatti, lui stesso si definiva il «Comandante della Base» e invitava gli eventuali adepti all’organizzazione a chiamarlo con questo nome.

Questo giovane traduceva e distribuiva materiale propagandistico che avevano come tema principale la «difesa della razza bianca». Inoltre, il «comandante» aveva creato un piccolo gruppo di adepti, circa 3/4 persone che erano pronte a compiere azioni violente. Non a caso, Pennelli secondo l’accusa era pronto per compiere il «sacrificio estremo».

Le analogie con gli altri terroristi bianchi

Il pm ha evidenziato come tra il caso di Pennelli e quello della strage di Buffalo ci siano delle inquietanti analogie. Infatti, il giovane arrestato a Bari disponeva di armi in casa e voleva passare all’azione, compiendo dei veri e propri atti di terrorismo. Sulle armi e sulle rispettive custodie c’erano iscrizioni con alfabeto runico e i nomi di suprematisti che in passato hanno causato attacchi terroristici nel mondo come Breivik e Tarrant. Inoltre, sulle armi c’era anche la cosiddetta runa othala.

Gli inquirenti hanno subito collegato simboli e rune al caso di Payton Gendron, 18enne autore del massacro di Buffalo negli USA. Gendron, che con il suo atto di terrorismo uccise 10 persone, utilizzava delle armi personalizzate con i nomi di Breivik e Tarrant e la runa othala.