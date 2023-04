Terremoto a Umbertide di magnitudo 3.3: gente in strada e scuole evacuate

L’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha registrato una nuova scossa di terremoto nella zona di Umbertide. Il sisma si è verificato questa mattina, lunedì 17 aprile, poco prima delle 9. Secondo la prima rilevazione degli esperti ha avuto magnitudo 3.3 e l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri. Il sommovimento è stato avvertito anche in diverse zone di Perugia ma, fortunatamente, non ha causato danni a cose né persone.

Terremoto a Umbertide

Oltre ad Umbertide, il terremoto è stato avvertito anche nelle città di:

Perugia (19 chilometri dall’epicentro)

Foligno (45 chilometri)

Arezzo (45 chilometri)

Fano (82 chilometri)

Pesaro (83 chilometri)

Terni (83 chilometri)

Siena (85 chilometri)

Rimini (88 chilometri)

Cesena (96 chilometri)

Viterbo (98 chilometri)

Tante le testimonianze condivise sui social network da parte di cittadini che hanno sentito distintamente il sisma. «Avvertita una scossa di terremoto a Perugia», ha scritto un utente. «Un altro terremoto in Umbria. Ma basta adesso!», gli ha fatto eco un altro residente. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto molto leggero ed è descritto come «spesso avvertito ma generalmente non causa danni».

Scuole evacuate

Secondo quanto riferito dal Messaggero, alcune scuole della zona di Umbertide sarebbero state evacuate precauzionalmente. Alcuni cittadini sarebbero inoltre scesi in strada, soprattutto dai piani alti delle abitazioni. Nessun danno, per fortuna: anche il campanile di Pierantonio ha retto dopo essere stato gravemente danneggiato dalle tre scosse del mese scorso. Attivata subito la macchina della Protezione civile, che al momento segnala solo tanta paura tra la popolazione che ha rivissuto i momenti dei primi giorni di marzo.

Anche pochi giorni fa un altro terremoto, sempre nella stessa zona: martedì 11 aprile la terra aveva infatti tremato in corrispondenza di Cerreto di Spoleto, sempre in provincia di Perugia. In quell’occasione la magnitudo era stata inferiore, fermandosi a 2.0, ma comunque sufficiente a far avvertire il sisma anche a Foligno, Terni, Perugia, L’Aquila, Teramo, Viterbo, Guidonia Montecelio e Tivoli.