Terremoto in Turchia, trovato il corpo di Christian Atsu

Christian Atsu, calciatore ghanese dell’Hatayspor con 65 presenze in Nazionale, è stato trovato morto sotto le macerie dell’edificio dove risiedeva ad Antiochia, nel sud della Turchia, una delle città devastate dal terremoto. «I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È stato trovato anche il suo telefono», ha detto il suio agente Murat Uzunmehmet, confermando la notizia. Nelle ore successive al sisma, l’ambasciata del Ghana in Turchia e la Federcalcio ghanese avevano affermato che il 31enne Atsu era stato trovato vivo: l’informazione si era successivamente rivelata falsa.

Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu’nun cenazesi memleketi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

Viveva nel complesso di lusso Ronesans Rezidans, raso al suolo dal sisma

Come riportano i media turchi, il corpo del giocatore è stato recuperato sotto le macerie dell’enorme complesso di lusso Ronesans Rezidans (12 piani con 250 appartamenti), completamente raso al suolo dal terremoto: l’imprenditore edile Mehmet Yasar Coskun, dietro alla costruzione del complesso, è stato fermato dalla polizia turca all’aeroporto di Istanbul, mentre tentava di fuggire in Montenegro. All’inizio era stato indicato tra le persone rimaste intrappolate sotto le macerie del quartier generale dell’Hatayspor.

La carriera del calciatore ghanese morto nel terremoto

Nato il 10 gennaio 1992, Christian Atsu era passato al club turco Hatayspor la scorsa estate, dopo quattro stagioni al Newcastle e una trascorsa con la maglia dell’Al-Ra’ed, in Arabia Saudita. Prima ancora aveva giocato per Malaga, Bournemouth, Everton, Vitesse, Porto e Rio Ave, club portoghese con cui aveva esordito nel calcio professionistico. Dal 2013 al 2017 era stato di proprietà del Chelsea, senza però mai esordire con i Blues, che lo avevano sempre girato in prestito. Come detto 65 le presenze con il Ghana, per Atsu tra il 2012 e il 2019. Nelle ore precedenti al sisma, Atsu avrebbe cancellato la prenotazione di un volo per la Francia, dove avrebbe dovuto ricongiungersi con la sua famiglia: la decisione di rimanere in Turchia sarebbe arrivata dopo il gol segnato nei minuti di recupero nella partita della sera antecedente il terremoto.