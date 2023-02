Terremoto in Turchia e Siria, disperso l’ex Chelsea e Newcastle Christian Atsu

Tra i tantissimi dispersi in Turchia e Siria, intrappolati sotto le macerie delle decine di palazzi crollati in seguito al forte sisma che ha colpito i due Paesi nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, c’è anche l’ex calciatore di Chelsea e Newcastle Christian Atsu. Il centrocampista ghanese, oggi 31enne, attualmente milita nell’Hatayspor, squadra turca di cui mancano all’appello anche altri elementi. Proprio il Newcastle, in cui Atsu ha militato tra il 2016 e il 2021, ha twittato nelle scorse ore la foto dell’atleta, chiedendo a tutti di «pregare per avere buone notizie».

Hatayspor, oltre Atsu dispersi anche portiere, direttore sportivo e interprete

Atsu proprio ieri ha firmato il gol vittoria nel match dell’Hatayspor contro il Kasimpasa. Una gioia durata troppo poco. Nel devastante terremoto che ha colpito la Turchia sono rimasti dispersi anche il compagno di squadra Eyup Turkaslan, portiere di 28 anni, mentre sono stati ritrovati e salvati i compagni Burak Oksuk, Kerem Alici e Onur Ergun. Mancano all’appello anche il direttore sportivo Taner Savut e l’interprete del club, Emre Aslan.

La carriera di Christian Atsu

Tra i calciatori dell’Hatayspor Atsu è uno dei più rappresentativi vista la lunga militanza in campionati europei e le 65 gare, condite da 9 reti, giocate con la maglia della sua nazionale, il Ghana. Nato il 10 gennaio del 1992, Atsu è arrivato in Europa grazie al Feyenoord, che lo acquistò per farlo giocare nelle giovanili, prima del passaggio al Porto. Qui attira lo sguardo del Chelsea, che lo preleva e lo porta in Inghilterra nel 2013, ma non lo farà mai esordire. Nelle tre stagioni seguenti, infatti, il ghanese sarà prestato a quattro club: Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga. Poi il passaggio al Newcastle, dove gioca dal 2016 al 2021. Vicino ai 30 anni, Atsu vola in Arabia Saudita prima del ritorno in Europa, in Turchia.