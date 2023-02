Terremoto in Turchia, Montella: «Il mio hotel ha preso fuoco»

Tra le testimonianze provenienti dalla Turchia, dopo il violento sisma che ha colpito la parte a sud del Paese al confine con la Siria, c’è anche quella di Vincenzo Montella. L’ex tecnico di Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan attualmente è alla guida dell’Adana Demirspor. Proprio Adana è una delle città maggiormente colpite dal terremoto, ma per fortuna l’allenatore italiano e la squadra si trovavano ad Istanbul, dove avrebbero dovuto giocare contro l’Umraniyespor. Montella ha raccontato il dramma parlando di «palazzi crollati e tanta gente per strada».

Montella: «L’hotel dove risiedo ha preso fuoco»

«Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte», riferisce Vincenzo Montella, raccontando quanto accaduto nelle scorse ore in Turchia. Parla di Adana, città in cui vive mentre guida la squadra del Demirspor: «Anche l’hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco. Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi. C’è stata paura e preoccupazione, ma per fortuna a casa stanno bene. I giocatori, ovviamente, sono molto preoccupati e aspettano di ricongiungersi ai loro cari».

L’Adana Demirspor a Istanbul

Montella ha poi continuato: «In questo momento siamo a Istanbul perché dobbiamo giocare una partita ma, ovviamente, siamo in contatto e ci sono dei problemi organizzativi. Stiamo cercando di capire la situazione. Abbiamo sentito le persone a casa. C’è stata paura ma, fortunatamente, stanno tutti bene. I giocatori, come detto, sono ovviamente preoccupati e attendono di tornare dalle famiglie». Anche Andrea Pirlo allena in Turchia. Attualmente è il tecnico del Karagumruk e ha espresso la propria vicinanza «alle famiglie di tutte le vittime del terremoto».

Disperso il calciatore Atsu, ex Newcastle

Intanto il mondo del calcio europeo si stringe intorno a Turchia e Siria ed esprime tutta la propria solidarietà ai due popoli colpiti. Tra i dispersi anche atleti e volti noti dello sport continentale, come l’ex centrocampista di Chelsea e Newcastle Christian Atsu.