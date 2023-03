Terremoto vicino a Perugia: scossa di magnitudo 4.5

Paura a Perugia e nelle zone vicine, oggi è stata registrata una scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, alle ore 16:05 con epicentro a Umbertide e ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nelle province di Arezzo. Il presidente della Toscana ha scritto su Facebook: «Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione».

Il terremoto a Perugia oggi con scosse molto forti

Terremoto oggi a Perugia, una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 16:05 con epicentro 5.1 chilometri da Umbertide (PG), a 9.0 chilometri da Montone (PG), a 16.7 chilometri da Gubbio (PG) e ad una profondità di 10 chilometri. La scossa ha creato panico in tutte le zone colpite e alcune persone sono addirittura scese in strada. Il sisma è stato avvertito persino a Firenze, a Terni e a Orvieto. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, partendo dagli ospedali e dalle scuole.

Un #terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto alle ore 16:05 nei pressi di Umbertide, nel nord dell'#Umbria. La scossa si è verificata ad una profondità di 10 km è stata chiaramente avvertita in gran parte della regione, nel sud-est della Toscana e in alcune zone delle Marche. pic.twitter.com/bmbhBbMGdG — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 9, 2023

Le reazioni degli utenti sui social e non solo

Anche sui social sono state tantissime le segnalazioni degli utenti che hanno avvertito la scossa anche a distanza dell’epicentro. «Ho sentito una scossa forte, la mia casa ha tremato. Voi tutto bene?», scrive Giulia su Twitter. «Il mio divano si è mosso», ha scritto un utente in un post su Facebook. «L’ho sentito io in provincia di Arezzo santo cielo, l’unica del mio ufficio e mi prendevano per pazza», ha pubblicato Lea su Twitter. «Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia». Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Il sindaco della città di Umbertide, Luca Carizia, intervistato dall’ANSA, ha fatto sapere che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata avvertita in modo chiaro. Inoltre il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.