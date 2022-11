Terremoto nelle Marche, nuova scossa di magnitudo 4.0: «Danni per 20 milioni»

Di nuovo il terremoto nelle Marche: le scosse di ieri, 9 novembre, hanno visto come epicentro il largo delle coste marchigiane. Secondo l’Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – le scosse si stimano con una forza di 4.0 di magnitudo. Le oscillazioni si sarebbero avvertite distintamente alle ore 13:35 di ieri e non sono state le sole. Infatti, subito dopo ci sono state altre 7 scosse di assestamento, di magnitudo variabile tra i 2.1 e i 2.7.

Terremoto nelle Marche, l’intensità delle scosse

La profondità stimata è di circa 9 chilometri. In particolare, le città colpite sono Pesaro, Urbino, Ancona e Macerata. Stando alle rilevazioni dell’Istituto, le scosse sarebbero circa 130. Le più forti in assoluto si sono fatte sentire con una magnitudo di 5.5 e 5.2 vero le ore 7:07 del mattino.

«Sono una venticinquina circa al momento gli sfollati ad Ancona ma potrebbero crescere man mano che le verifiche vanno avanti». Così l’assessore alla Protezione civile del Comune di Ancona Stefano Foresi ha spiegato la situazione. I vigili del fuoco sono al lavoro con oltre 200 verifiche e controlli sui singoli palazzi. Dove questi non hanno le condizioni minime di sicurezza, le famiglie sono fatte sgombrare. Disposto anche ad Ancona un primo punto di accoglienza nel PalaPrometeo.

Gli interventi

«Non tutti gli sfollati sono stati accolti al ‘PalaRossini’ alcuni hanno trovato ospitalità da parenti e amici. Stiamo lavorando alacremente, in stretto contatto con i vigili del fuoco, per risolvere i problemi dei cittadini che hanno avuto danni a causa del sisma» spiega Foresi. Ora si attendono ulteriori rilievi e si cerca di venire incontro alle esigenze degli sfollati che si stanno radunando in questi punti di incontro. Gli interventi si stanno moltiplicando nelle diverse città delle Marche.

«Nessun danno grave a persone o edifici. In base agli accertamenti effettuati fino ad ora dagli organi competenti e dalla Protezione civile i danni riscontrati risultano lievi e la situazione è sotto controllo, ma sono ancora tante le verifiche in corso sia negli edifici pubblici e privati» spiega il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.