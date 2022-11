Terremoto nelle Marche: forte scossa di magnitudo 5.7 al largo di Pesaro

Torna a tremare la terra nel Centro Italia, con una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta all’alba di mercoledì 9 novembre 2022. L’INGV ha registrato il sisma alle 7:07 localizzandone l’epicentro al largo della costa marchigiana pesarese ad una profondità di 8 chilometri. Il sommovimento è stato avvertito in tutta la parte centrale dello stivale, dall’Emilia-Romagna alla Toscana fino all’Umbria e al Lazio, ed è stato seguito da un’altra ventina di episodi meno gravi – il più forte di magnitudo 4.

Terremoto nelle Marche

«Stiamo facendo controlli, molta gente è in strada e al momento non risultano danni ingenti, però stiamo facendo tutti i controlli possibili su tutti gli edifici pubblici. Le scuole sono state chiuse in maniera precauzionale. C’è stato grande spavento perché la botta è stata forte e quindi temiamo conseguenze» ha affermato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Come si legge dalle testimonianze condivise sui social network, i cittadini hanno sentito un forte boato e si sono riversati nelle strade. «Sono cresciuta in una zona sismica, ma non avevo mai sentito nulla di simile. Un boato incredibile e una scossa che sembrava non finire mai», ha scritto un’utente su Twitter.

Traffico ferroviario sospeso e scuole chiuse

Alle sale operative dei Vigili del Fuoco sono arrivate alcune richieste di verifiche su edifici e si sospettano danni anche ai binari dei treni. Il traffico ferroviario è dunque stato sospeso in via precauzionale sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. Ad Ancona, Fano, Pesaro, Urbino e Senigallia le scuole sono state chiuse in via prudenziale. Il sindaco di Senigallia starebbe facendo anche monitorare il rischio tsunami. Chiusi al pubblico anche alcuni ospedali nelle Marche.

Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «è in costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Presidente della Regione Marche per seguire l’evoluzione della situazione».