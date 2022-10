Terremoto L’Aquila, le vittime ‘colpevoli’ al 30% perché dormivano

Il Tribunale civile de L’Aquila ha disposto il risarcimento solo parziale per i familiari di alcune vittime del terremoto del 2009, morte nel crollo di un palazzo in via Campo di Fossa. Il motivo è legato a una percentuale di ‘colpa’ che secondo il giudice sarebbe da attribuire alle stesse vittime; Il 30%, perché avrebbero avuto «una condotta incauta trattenendosi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile». Terremoto L’Aquila: vittime colpevoli perché dormivano La sentenza del Tribunale civile de L’Aquila è destinata a far discutere. Dopo la tragedia del 6 aprile 2009, i familiari delle vittime avevano citato in giudizio diversi organi per milioni di euro di danni. Nel terremoto, infatti, avevano perso la vita 29 persone, per il crollo di un palazzo di sei piani in via Campo di Fossa. Avendo dalla loro parte perizie che attestavano irregolarità in fase di realizzazione dell’immobile, le famiglie avevano chiesto un risarcimento al ministero dell’Interno e il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ma anche al Comune dell’Aquila e alle eredi del costruttore Del Beato.

Adesso il giudice Monica Croci ha accolto la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari, ma solo parzialmente. Il magistrato infatti ha condannato a risarcire il costruttore dell’edificio e i suoi eredi e i ministeri chiamati in causa. La colpa degli eredi, per quanto avvenuto, dice il giudice, è del 40%; i ministeri, per le omissioni di Genio Civile e Prefettura, debbono rispondere per un 15 per cento ciascuno. E Il 30% di colpa rimanente? È delle stesse vittime.

La sentenza del Tribunale

La sentenza parla chiaro: «È fondata l’eccezione di concorso di colpa delle vittime, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile».

«Concorso che tenuto conto dell’affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell’edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nel corso dello sciame sismico da mesi in atto, può stimarsi nella misura del 30 per cento. Ne deriva che la responsabilità per ciascun Ministero è del 15 per cento e per il residuo 40 centro in capo agli eredi del costruttore Del Beato».