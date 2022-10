Terremoto L’Aquila, la mamma di una vittima: «La sentenza? Uno schiaffo»

La sentenza del terremoto che ha colpito L’Aquila accaduto nel 2009 per i parenti delle vittime è stata «uno schiaffo». I giudici hanno attribuito parte della colpa alle vittime del terremoto che avrebbero mostrato una condotta imprudente e non avrebbero preso le giuste precauzioni.

La sentenza per le vittime del Terremoto L’Aquila

La richiesta di risarcimento da parte dell’Avvocatura dello Stato verso i proprietari degli appartamenti del palazzo di via Campo di Fossa, crollati per il terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2006 è stata accolta dalla sentenza poiché le vittime avrebbero avuto una «condotta incauta». La giudice Croci ha scritto nella sua sentenza: «Fondata l’eccezione di concorso di colpa delle vittime, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile. Concorso che tenuto conto dell’affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell’edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nel corso dello sciame sismico da mesi in atto, può stimarsi nella misura del 30 per cento».

La sentenza continua e recita: «Ne deriva che la responsabilità per ciascun Ministero è del 15 per cento e per il residuo 40 in capo agli eredi del costruttore Del Beato». In questa nota si evidenzia come parte della colpa sia stata delle vittime che hanno continuato a dormire piuttosto che allertarsi.

La reazione della madre di una delle vittime

Maria Grazia Piccinini, una mamma che ha perso la figlia Ilaria Rambaldi a causa del terremoto dell’Aquila ha commentato così la sentenza del tribunale: «Mi sento offesa, presa a schiaffi». La donna ha continuato dicendo: «Non basta aver perso una figlia ora devo sentirmi dire che se è morta è anche un po’ colpa sua. Avevo anche proposto a mia figlia di tornare a casa da noi ma lei mi rispose che non dovevo preoccuparmi perché le hanno detto che più scosse piccole ci sono e più si scarica l’energia e quindi era meno probabile l’arrivo di una scossa forte per accumulo di energia».

La madre conclude dicendo: «Mia figlia ha già pagato con la vita e ora devo leggere che se è morta in parte è colpa sua? Non posso permetterlo, faremo appello». Alle sue dichiarazioni si aggiungono anche quelle dell’avvocato Wania Della Vigna che ha detto: «La motivazione che porta alla concorsualità delle vittime è priva di qualsiasi logica e contraddittoria».