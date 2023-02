Terremoto al largo delle isole Eolie: scossa di magnitudo 4.1

Avvertita intorno alle 2.11 della notte del 20 febbraio 2023 una scossa di terremoto al largo delle Isole Eolie. Il sisma ha avuto una magnitudo pari al 4.1 sulla scala Richter. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati danni a persone e cose, ma la situazione è in monitoraggio.

Terremoto al largo delle Isole Eolie

La prima scossa di terremoto al largo delle coste settentrionali delle isole Eolie è stata registrata alle 2:11 di mattina nel Tirreno Meridionale, a nord della Sicilia. Nelle ore successive, precisamente alle 3:11, 3:33 e 6:06, sono state registrate nella stessa zona altre scosse di terremoto, tutte di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4. Secondo i primi dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro (zona di origine in profondità) a 30 chilometri di profondità ed epicentro (punto sulla superficie terreste in cui si genera il terremoto) a nord-ovest dell’isola di Alicudi (Messina).

In tutto il territorio interessato sono in corso le prevedibili scosse di assestamento. Secondo quanto reso noto dalle autorità, i sismi non hanno hanno causato né danni alle cose né alle persone.

Altri terremoti in Sicilia



La Sicilia è una delle zone sismiche più forti d’Italia. Risale al 1693 uno dei terremoti più gravi che hanno interessato la regione: un sisma di magnitudo 7.3 nella parte sud-orientale. Sempre nella stessa zona, nel 1542 è avvenuto un sisma 6.7 sulla scala Richter. Come dimenticare il più recente terremoto che ha interessato la Valle del Belice (tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento): nel 1968 c’è stato un sisma di magnitudo 6.4. Dieci anni dopo nel 1978 è avvenuto un altro terremoto (magnitudo 6.03) sul Golfo di Patti, vicino a Messina. Uno dei terremoti più recenti in assoluto è quello che c’è stato nella zona dell’Etna nel 2018 con diverse scosse comprese tra i 5 e i 4 gradi sulla scala Richter.