Terremoto in provincia di Ascoli Piceno: scuole ed edifici pubblici evacuati

Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato avvertito nella provincia di Ascoli Piceno, scuole ed edifici pubblici sono stati fatti evacuare. Ecco quali sono le ultime notizie in merito a tale evento.

L’epicentro del terremoto in provincia di Ascoli Piceno

L’epicentro del terremoto è a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. La distanza dal capoluogo è però di appena 8 chilometri, quindi, visto il valore 4.1 di magnitudo, tutta la città ha iniziato a tremare. Per questa ragione, sono state evacuate le scuole della città, con bambini e insegnanti che sono usciti rispettando le norme di sicurezza. Allo stesso modo, anche gli edifici pubblici sono stati fatti evacuare, perché la situazione poteva diventare pericolosa.

La prima scossa, la più potente di magnitudo 4.1, è stata registrata dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 12:24 ed è stata subito seguita da un secondo sisma alle ore 12:25, di magnitudo più basso, pari a 3.6. Infine, è arrivata anche una terza scossa, di magnitudo 2, alle ore 12:26. Ad ogni modo, sembra che per ora non ci siano stati danni e gli abitanti della provincia sperano che le scosse siano terminate.

Le testimonianze dei cittadini

Su Twitter diversi abitanti di Ascoli Piceno e della provincia hanno postato la loro testimonianza riguardo al terremoto. Un utente sul social ha detto: «Mi devo ancora riprendere, sono di Ascoli Piceno, l’ho percepito fortissimo. #terremoto». Un altro utente ha invece commentato: «No no nooooo. Di nuovo quella c… di sensazione che non sei al sicuro dentro casa. Con la valigia pronta, le scarpe addosso e non fai nulla che richieda tempo. Neanche la pipì o lavarti. Pronta solo a scappare. Ma perché??? Perché??? #Terremoto».

C’è però chi ha anche commentato con ironia il terremoto a Ascoli Piceno e ha scritto: «La scorsa settimana l’#alluvione oggi il #terremoto domenica vince la #Meloni. Altre sfighe ne abbiamo??». Allo stesso tempo, c’è chi rassegnato scrive: «Dopo l’#alluvione ci mancava il #terremoto…».