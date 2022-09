Terremoto anche a Genova: treni sospesi, gente in strada e una statua caduta

Terremoto a Genova di 4.1 di magnitudo questo pomeriggio, intorno alle 15:40. La scossa è partita a 10 chilometri di profondità vicino Bargagli. Una statua sarebbe crollata nel sagrato, mentre molte persone si sono riversate in strada dal Palazzo Regionale e dalle altre strutture nelle vicinanze del centro. La terra è tremata di nuovo poco dopo in provincia di Modena. Le scosse si sono avvertite fino a Lucca e avevano una magnitudo dalla 3.7 alla 4.4.

Terremoto a Genova, cosa è successo

«Dalle prime verifiche effettuate, l’evento con epicentro localizzato nei Comuni di Bargagli, Davagna e Lumarzo risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni». Così ha spiegato la Protezione Civile. Per sicurezza, però, Trenitalia ha sospeso tutti i treni AltaVelocità, Intercity e Regionali. Quello che è certo è che una statua dalla facciata della chiesa di Pieve Ligure è caduta, mentre i Vigili del Fuoco parlano di 15 interventi.

Altre scosse si sarebbero avvertite anche nella zona dell’Etna, a Paternò. «Le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti i terremoti sono di centinaia di chilometri perché possa esserci un nesso» spiega il sismologo Carlo Meletti.

Qual è la situazione ora

Il terremoto delle Marche per Meletti: «è più profondo rispetto ai terremoti tipici dell’Appennino, localizzato lungo la costa in una fascia esterna che ha una sua sismicità con meccanismi diversi da quelli che si osservano nei terremoti tipici dell’Appennino». Il terremoto in Sicilia, invece, nonostante sia vicino al vulcano, non lo vede protagonista. Infatti, il territorio insiste sotto una faglia già nota agli esperti.

Per Genova, non si riscontrano danni ingenti o feriti. «Dal salone Nautico dove mi trovavo, mi sono messo subito in contatto con la Protezione civile Nazionale e con i Vigili del Fuoco e non risultano danni alle persone. Nei primi minuti successivi al terremoto sono state ben 146 le chiamate ricevute dalla centrale operativa del 112 presso l’Ospedale San Martino di Genova. Subito dopo il sisma ci siamo messi in contatto con il sindaco di Bargagli che ci ha rassicurato e ci ha comunicato di non aver rilevato danni» ha raccontato il presidente della Regione Giovanni Toti.