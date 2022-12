Scossa di terremoto 4.6 al largo delle Eolie

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall’Ingv alle ore 8:12, a tre chilometri di profondità nel mare delle Eolie, a sud dell’isola di Vulcano e a circa 16 da Lipari. La scossa è stata avvertita dalle persone in tutta la provincia di Messina e nel capoluogo, così come nel palermitano. Paura tra gli abitanti della fascia tirrenica. Non si registrano danni a persone o cose, anche se una porzione di costone sarebbe franato a Lipari, in località Valle Muria.

🔴 #Terremoto

Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito l’isola di Panarea nella Sicilia settentrionale. La regione in cui si è verificato il terremoto è all’interno dell’arcipelago vulcanico delle “Isole Eolie”. Panarea è un’isola vulcanica considerata estinta, con la sua ultima pic.twitter.com/BYImHBXIIM — jeo gaste (@jeogaste) December 4, 2022

Lo sciame sismico nel Tirreno meridionale

Le scosse alle Eolie sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2.9 . In seguito all’evento sismico la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Nei giorni scorsi era stato registrato uno sciame sismico nel Tirreno Meridionale, nel mare al largo tra la costa palermitana e trapanese, con sette scosse registrate dall’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le quali la più intensa di magnitudo 3.5

I danni e i disagi provocati dal maltempo

Nel messinese non sono solo le scosse a preoccupare, ma anche il maltempo, che nella provincia (soprattutto nella zona peloritana e tirrenica) ha provocato grossi danni. La protezione civile ieri aveva lanciato un’allerta meteo di colore giallo: bombe d’acqua (oltre 250 millimetri caduti in appena tre ore) sono state registrate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore.

Le forti piogge hanno causato frane e l’interruzione di strade invase dal fango. Sono state soccorse diverse persone, rimaste bloccate in auto nei sottopassaggi allagati, mentre alcune famiglie hanno dovuto fare a meno dell’energia elettrica per ore. Cessato l’allarme questa mattina, in tanti e in tutto il comprensorio, stanno avendo problemi con l’erogazione idrica.