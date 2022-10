Terremoto in Centro Italia, detenuti di 35 carceri lavoreranno alla ricostruzione

Una bella iniziativa è stata presa per velocizzare i lavori di ricostruzione nel Centro-Italia e rimediare ai danni causati dal terremoto. Infatti, il protocollo prevede l’utilizzo di alcuni gruppi di detenuti provenienti dalle prigioni vicine alle zone colpite, che lavoreranno ai lavori edili.

La spinta nei lavori grazie ai detenuti

ll Protocollo d’intesa siglato oggi riguarda i lavori di ricostruzione effettuati per rimediare ai danni del terremoto del Centro-Italia. Infatti, i lavoratori già impegnati in questi compiti riceveranno un aiuto da un gruppo di detenuti provenienti da dieci province delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Marche e Umbria. I detenuti avranno l’occasione di lavorare nei cantieri di oltre 5mila opere di ricostruzione pubblica e in quelli di 2.500 chiese danneggiate dal sisma 2016.

Il protocollo ha un duplice beneficio: imprimerà un’accelerazione alla ricostruzione e aumenterà le opportunità di lavoro per i detenuti, un passo importante per il reinserimento sociale. Gli istituti penitenziari approvati al progetto saranno 35 e le modalità di inserimento lavorativo saranno stabilite in base ai profili dei singoli detenuti e alle esigenze delle aziende.

Coloro che hanno sostenuto l’iniziativa per rimediare al terremoto del Centro Italia

La Ministra della Giustizia Marta Cartabia sostiene il protocollo: «Ricostruire gli edifici, per ricostruire anche le proprie vite e sentirsi parte della comunità, ha un fortissimo significato simbolico e permetterà ad alcune persone di uscire dal carcere, per lavorare nei cantieri dei paesi feriti dai terremoti. Attraverso il lavoro, il tempo della detenzione si orienta verso l’obiettivo costituzionale della rieducazione e del reinserimento sociale. Il lavoro in carcere è stata una delle mie priorità in questo anno e mezzo al Ministero».

Un altro personaggio importante appoggia l’iniziativa che riguarda il terremoto del Centro Italia. Si tratta del commissario Giovanni Legnini che ha detto: «L’accordo concluso oggi è denso di significati. Consentire ai detenuti che ne hanno titolo, sulla base delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, di lavorare nei cantieri pubblici e di ricostruzione delle Chiese dall’enorme cratere del centro Italia, con un numero di oltre 5.000 opere pubbliche e di 2.500 Chiese finanziate e da finanziare, rappresenta una bella opportunità per inverare il principio della funzione rieducativa della pena e per le Imprese di formare ed utilizzare personale motivato a dare un contributo a tale importante finalità pubblica».