Terremoto a Catania: scossa di magnitudo 4.7, epicentro in mare

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in provincia di Catania. L’evento sismico è stato rilevato alle 14:06 di oggi, venerdì 21 aprile. Gli scienziati avevano inizialmente stimato la magnitudo come compresa tra 4.4 e 4.9 gradi sulla scala Richter, ma hanno ora ufficializzato che quella definitiva è pari a 4.4. L’epicentro è stato localizzato in mare, a poche miglia dalla costa di fronte ad Aci Castello e Cannizzaro, mentre l’ipocentro si trova ad una profondità di 17 km.

Terremoto in zona Catania

La scossa è stata avvertita distintamente dai cittadini sia nella Sicilia orientale che in altre zone della regione. Secondo Direttasicilia, ha portato all’evacuazione del centro commerciale IKEA presente nella zona e di altri edifici. La Protezione Civile ha immediatamente avviato il protocollo di emergenza e numerose squadre di soccorso si sono mobilitate per verificare la situazione. Al momento non ci sono notizie riguardo a danni o feriti.

Tantissime le segnalazioni comparse sui social network da parte di utenti che hanno distintamente avvertito la scossa: «Ci mancava solo il terremoto mentre studiavo, fortunatamente la scossa non è durata tanto», «Che ansia, c’è stata una scossa di terremoto fortissima», «Per la prima volta in vita mia ho appena sentito una scossa di terremoto e sono terrorizzata», «Tremo, mi tremano le gambe. Mai sentito così intensamente. Menomale che è stato solo per pochi secondi». Qualcun’altro ha scritto di non aver avvertito un sommovimento così forte dal 2018.