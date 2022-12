Terremoto in California: forte scossa di magnitudo 6.4

A Ferndale, nel nord ovest della California, è stata registrata una forte scossa di terremoto che nelle ore score ha danneggiato parte degli edifici, non causando, secondo i primi bollettini, alcun ferito. Secondo l’Usgs la scossa è stata di magnitudo 6.4 e il suo epicentro è stato a 16 chilometri di profondità. I media locali ma anche molti cittadini sui social parlano di un gran numero di scosse che hanno preceduto e seguito quella principale. Alcune, secondo le prime notizie, hanno raggiunto e superato magnitudo 4. La scossa ha fatto saltare la corrente elettrica in tutta la contea di Ferndale.

Terremoto in California: 60mila persone senza elettricità

Il terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter e i due successivi, entrambe di magnitudo superiore al 4, hanno causato molti danni in tutta l’area intorno a Ferndale. Non si registrano feriti, ma la popolazione è spaventata e le case sono danneggiate, alcune anche in maniera grave. A farne le spese è stato anche l’impianto elettrico che copre diverse contee nella parte nord della California, compresa quella di San Francisco. Nella sola contea di Humboldt, sono quasi 60mila le persone attualmente sprovviste di elettricità in casa. Su Twitter l’ufficio dei servizi di emergenza della contea di Humboldt ha spiegato: «La corrente è saltata in tutta la contea. Non chiamate il 911 se non avete un’emergenza immediata».

FERNBRIDGE EARTHQUAKE DAMAGE: Damage to Fernbridge following the 6.2 magnitude #earthquake in Humboldt County. Main road to Ferndale currently closed off by CalTrans as crews inspect for additional damage. pic.twitter.com/4BPOSvZrN9 — Austin Castro (@AustinCastroTV) December 20, 2022

Nessun allarme tsunami dal National Weather Services

Due gli aspetti positivi della vicenda. Non si registra alcun ferito, almeno finora, nonostante le tante richieste d’aiuto arrivate al 911. E dal National Weather Services non è stato diffuso alcun allarme tsunami. La California è regolarmente colpita da molti terremoti e ormai da tempo gli esperti si aspettano il famoso Big One, un sisma in grado di radere al suolo San Francisco e non solo. Il terremoto di oggi ricalca quasi perfettamente quello di Northridge del 1994 e quello proprio a San Francisco nel 1989, sebbene in entrambi ci siano state decine di morti.