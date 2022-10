Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 4.4: oggi scuole chiuse

I sismologi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) hanno rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 davanti alle coste di Catanzaro. Il sisma, che ha avuto luogo alle 00:44 della notte compresa tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2022, ha avuto un ipocentro a 36 chilometri di profondità e un epicentro in mare in prossimità del lido della città.

Terremoto a Catanzaro

Sebbene il sindaco Nicola Fiorita abbia confermato che «fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone», i cittadini hanno avvertito distintamente la scossa e si sono precipitati in strada nel timore di uno sciame sismico che, fortunatamente, non è stato forte. Le scosse di assestamento registrate alle 00:50, alle 00:51 e alle 00:55 sono infatti state rispettivamente di 1.3, 1.6 e 1.1 sulla scala Richter.

Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco da residenti allarmati, anche alle sale operative di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia. Tante anche le testimonianze comparse sui social network, in particolare su Twitter, da parte di chi è stato svegliato nel cuore della notte dal sommovimento: «Che legnata», «Io mi sono svegliata», «Si è sentita forte anche a San Giovanni in Fiore, in Sila Grande» sono solo alcune delle segnalazioni scritte dagli utenti. Messaggi sono arrivati anche da Rende, Amantea, Paola, Soverato, Castrolibero e Cirò Marina. E ancora: «A Catanzaro in pochi secondi si è sentito prima un boato sordo e poi un colpo forte al divano. Ho visto anche la libreria che ballava».

Il sindaco chiude le scuole in via precauzionale

Intorno all’1, il primo cittadino è intervenuto per rassicurare i suoi concittadini e garantire che Polizia locale, Protezione civile e Amministrazione erano in stato di allerta e stavano monitorando la situazione. Intanto, a scopo precauzionale e per valutare eventuali criticità nelle strutture, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di oggi, giovedì 13 ottobre.