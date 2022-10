Terrasini, feriti e in ospedale quattro uomini aggrediti da due pitbull

Quattro uomini sono stati aggrediti da due pitbull a Terrasini, in provincia di Palermo. Gli uomini sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’ospedale per le ferite ricevute. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo e gli animali sono già stati catturati.

Le condizioni degli uomini aggrediti da due pitbull

Le vittime sarebbero quattro uomini rispettivamente di 69, 86, 72 e 46 anni. Alcuni di loro si trovavano sul lungomare di Terrasini, in provincia di Palermo, mentre un altro era addirittura in spiaggia. Gli uomini improvvisamente sono stati colpiti dagli animali che sembravano in fuga e non hanno potuto difendersi. Il più grave è l’uomo di 69 anni, quest’ultimo è stato portato al pronto soccorso con il codice rosso. Addirittura per liberarlo, gli agenti locali hanno dovuto sparare in aria alcuni colpi di pistola e spaventare gli animali.

Le altre tre vittime sono in codice giallo. Gli uomini hanno riportato lesioni alle gambe, alle braccia e al volto. Le autorità grazie anche all’ausilio degli accalappiacani, sono riusciti a rintracciare gli animali, che sembrano essere scappati da una villa privata e li hanno catturati senza problemi. Nel frattempo, la proprietaria dei cani, di 42 anni, rischia una denuncia per omessa custodia degli animali ma potrebbe subire conseguenze anche più gravi perché i pitbull hanno creato panico nella cittadina.

Le parole del sindaco

Sulla vicenda, che ha fatto un certo scalpore, si è espresso anche il sindaco Giosuè Maniaci. Con il suo intervento il sindaco ha voluto chiarire la vicenda e ha fornito qualche dettaglio in più ai cittadini: «I cani sono scappati da una proprietà privata e hanno aggredito stamattina prima il proprietario e poi un passante. Gli animali sono riusciti ad uscire e hanno ferito le due persone. Poi hanno aggredito una terza persona che si trovava in spiaggia». Le indagini continuano per riuscire a ricostruire con precisione la vicenda.