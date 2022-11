Terni, uomo pestato a sangue e ucciso dopo un incidente: killer in fuga

A Terni un uomo è stato ucciso dopo un incidente stradale. Un 42enne infatti, è stato preso a calci e pugni da un ignoto killer e avrebbe sanguinato tantissimo, prima di perdere la vita. La polizia sta cercando di ricostruire ciò che è successo anche per individuare l’omicida ancora anonimo.

La dinamica dell’omicidio di Terni

Non è ancora molto chiara la dinamica che ha portato all’omicidio dell’uomo di 42 anni a Terni. Infatti, gli agenti stanno cercando di ricostruire la faccenda che presenta ancora alcune lacune. Alla base del litigio ci sarebbe stato un incidente banale tra un uomo italiano in auto e uno straniero in bicicletta. A quel punto, sarebbe scoppiata una lite e altre persone si sarebbero avvicinate al luogo dell’incidente, tra cui la vittima, un tunisino di 42 anni.

Dalle parole si è passato poi all’azione ed è scattata una rissa. Il tunisino ha subito tantissime botte e ha perso molto sangue, fino a perdere la vita. Nell’aggressione sarebbe stata colpita anche un’altra persona, ferita ma non in condizioni gravi. L’aggressore e omicida invece, sarebbe ritornato all’interno della sua auto e sarebbe poi fuggito in preda al panico. Ora la polizia lo sta cercando e gli agenti cercano di far luce sulla faccenda.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha voluto commentare la vicenda affermando: «Sono sconcertato e addolorato da quanto accaduto stanotte a Borgo Bovio: un omicidio che sembra essere stato particolarmente violento e che ha provocato una morte assurda e inaccettabile».

Il sindaco ha poi continuato dicendo: «Per valutare la dinamica e le cause di questo grave episodio attendiamo le verifiche e le indagini delle forze dell’ordine e della procura. Personalmente già nella prima mattinata mi sono confrontato con il comandante dei carabinieri e con la prefettura. Durante la settimana approfondiremo la situazione in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica».