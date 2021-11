Terna accelera sulla sostenibilità

Tredicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability Index per Terna, società che gestisce la rete di trasmissione elettrica italiana con circa 75 mila chilometri di linee in alta tensione. Una delle sole sette utility elettriche quotate al mondo presenti nel prestigioso indice finanziario che seleziona l’eccellenza nel campo della sostenibilità: un importante risultato che testimonia l’attenzione e l’impegno della società guidata da Stefano Donnarumma verso i temi ambientali, a cui si aggiunge l’undicesimo anno di fila nell’indice di sostenibilità Stoxx Global ESG Leaders, riconoscimento ottenuto per le eccellenti performance registrate in tutti gli ambiti di analisi e, in particolare, nei settori Ambiente, Sociale e Governance. Inoltre, nelle scorse settimane, Terna è stata inclusa nel MIB 40 ESG, il primo indice blue-chip per l’Italia dedicato alle best practice ESG, e confermata leader mondiale nella sostenibilità anche dal GLIO/GRESB Index, specializzato sulle aziende che gestiscono infrastrutture cruciali per la società e l’economia.

Terna4Green e i 18,1 miliardi del Piano di Sviluppo

Un tema forte, quello della sostenibilità ambientale, al centro della recente COP26 di Glasgow. Proprio in occasione della conferenza, Terna ha presentato la piattaforma interattiva Terna4Green, unica nel suo genere, che consentirà di monitorare i dati di produzione elettrica e le relative emissioni di CO2 nel percorso del nostro Paese verso i target di sviluppo sostenibile. Un percorso fatto di decarbonizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, fotovoltaico, geotermoelettrico), in cui l’azienda ha un ruolo di regista a livello nazionale, come testimoniano i 18,1 miliardi di euro investimenti previsti dal Piano di Sviluppo 2021, programmati nei prossimi dieci anni per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete elettrica.

Terna, i risultati dei primi nove mesi del 2021

Nei primi nove mesi del 2021, caratterizzati da una costante ripresa dei consumi elettrici, Terna ha dispiegato investimenti per 925,3 milioni di euro, con un incremento del 23,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Buona parte di questa somma è andata a beneficio della transizione energetica. Questo è stato possibile anche grazie ai risultati economici in crescita: nel periodo gennaio-settembre, Terna ha registrato ricavi per 1.901,6 milioni di euro, con un aumento di 121 milioni di euro (+ 6,8 per cento) rispetto all’anno scorso. L’utile netto del periodo è pari a 580,4 milioni di euro, in crescita (+ 2 per cento) rispetto ai 569,1 milioni dei primi nove mesi del 2020. Significativo anche il dato del margine operativo lordo, che nel periodo si attesta a 1.373,9 milioni di euro, in crescita di 50,6 milioni. Aumentati anche i dipendenti, oggi 4.996, 261 unità in più rispetto al 31 dicembre 2020.

Avanti con la transizione energetica

Nell’ultimo trimestre dell’anno, in presenza di uno scenario pandemico previsto in miglioramento, il Gruppo continuerà ad essere focalizzato nella realizzazione di quanto previsto nel Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”. Terna, insomma, sempre più regista del sistema energetico italiano e abilitatore della transizione ecologica. A tal proposito, per l’anno in corso, sono programmati 1,4 miliardi di euro di investimenti.

«A partire da maggio dello scorso anno abbiamo deciso di imprimere un importante cambio di passo alle attività di Terna, consapevoli del nostro fondamentale ruolo di registi della transizione energetica e di volano per la ripresa economica del Paese», ha dichiarato Stefano Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale di Terna. «Per il sesto trimestre consecutivo abbiamo quindi messo in campo investimenti in accelerazione e siamo più che mai concentrati sulla realizzazione dei progetti previsti dal nostro Piano Industriale, che procedono speditamente in base ai tempi prefissati e sono fondamentali per consentire al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione».

I principali progetti avviati e completati quest’anno

A luglio, Terna ha sottoscritto un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti per un finanziamento da 300 milioni di euro a sostegno del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, che prevede investimenti pari a 8,9 miliardi di euro per la transizione energetica. Nel corso di quest’anno sono stati autorizzati, avviati e completati importanti progetti. Alcuni esempi? È entrato in servizio il nuovo elettrodotto in cavo 150 kV “Melilli-Priolo”, che si sviluppa per sei chilometri completamente interrati nei comuni di Priolo Gargallo e Melilli (Siracusa), con un investimento di 10 milioni. Sono circa 90 i milioni per la nuova stazione elettrica 380/150 kV di Belcastro (Catanzaro) e i nuovi raccordi aerei di circa due chilometri inseriti sulla dorsale 380 kV “Magisano-Scandale”. A luglio, è stato poi autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica il progetto di razionalizzazione della rete elettrica tra Malcontenta e Fusina previsto da Terna nel veneziano, che contribuirà a incrementare l’efficienza e la resilienza del servizio di trasmissione dell’energia del Veneto. Nel progetto Terna investirà 190 milioni di euro.